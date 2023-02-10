الانطلاقة في 2023 مستمرة.. المقاولون ينتصر على المحلة بالثلاثة ويكرس العقدة

واصل المقاولون العرب انطلاقته الرائعة في 2023 وانتصر على غزل المحلة أمام جماهيره بنتيجة 3-0 في الجولة 18 من الدوري المصري.

سجل أهداف اللقاء: عبد الرحمن خالد "جبنة" وجوزيف أوشايا وعمر فتحي.

المباراة شهدت تسجيل أسرع هدف في الدوري الموسم الحالي بعد 12 ثانية من توقيع "جبنة".

الفوز هو السادس من أصل 7 مباريات لذئاب الجبل، بالإضافة لتعادل، ما جعل الفريق يحصد 19 نقطة في 2023 بالدوري.

ولا يعرف زعيم الفلاحين الفوز على ذئاب الجبل على ملعب المحلة منذ 2010، 3 هزائم وتعادلين منذ ذلك الحين لصالح المقاولون العرب.

الفوز قاد الفريق للوصول للنقطة 31 ارتقى بها للمركز الرابع بفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر.

بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 26 نقطة بعدما تكبد الخسارة الثانية، والرابعة هذا الموسم على أرضه.

التشكيل

أجرى عبد الباقي جمال المدير الفني لـ غزل المحلة تغييرين، فبدأ هاني عادل وإبراهيم كونيه في التشكيل الأساسي على حساب محمد جابر ومحمد عبد الرازق "بازوكا".

فيما بدأ المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب بثنائية فادي فريد وجون أوكلي في الهجوم.

وغاب عمر فايد ويوسف العزب بعد انضمام الثنائي لمنتخب مصر للشباب الذي يستعد للمشاركة في أمم إفريقيا للشباب والتي تستضيفها مصر في 19 فبراير الجاري.

وصف المباراة

12 ثانية فقط واهتزت الشباك.

تشتيت خاطئ من مدافع غزل المحلة، فوصلت الكرة إلى جون أوكلي الذي مرر إلى عبد الرحمن خالد "جبنة" فسدد كرة قوية أرضية مرت من تحت يد الحارس أحمد ميهوب وسكنت الشباك.

وأصبح الهدف هو الأسرع في الموسم الحالي من الدوري المصري متفوقا على محمد الشامي ورزقي حمرون وميدو جابر. (طالع التفاصيل)

أسرع هدف في الدوري المصري انكسر هذا الموسم 4 مرات🔥⚡ ◾عبد الرحمن خالد أمام غزل المحلة 12 ثانية. ◾محمد الشامي أمام الاتحاد السكندري 23 ثانية. ◾رزقي حمرون أمام المصري 25 ثانية. ◾ميدو جابر أمام فيوتشر 41 ثانية.#في_الدوري pic.twitter.com/W2ZOUPpn5t — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2023

في الدقيقة 12 سدد جون أوكلي كرة قوية تصدى لها الحارس على مرتين.

وتصدى أبو السعود حارس ذئاب الجبل لتسديدة أحمد الشيخ من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 17.

شوط أول انتهى بتقدم ذئاب الجبل بهدف دون رد.

في الشوط الثاني أجرى عبد الباقي جمال تغييرين بمشاركة محمد جابر وحازم مرسي بدلا من كريم مصطفى وخالد الإخميمي.

وتصدى ميهوب لرأسية أحمد الشيمي في الدقيقة 51.

وبعد مرور 10 دقائق على بداية الشوط الثاني، سدد محمد جابر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها أبو السعود لركنية.

في الدقيقة 62 أجرى شوقي غريب تغييرين بمشاركة محمد رزق ومامادو نياس بدلا من فادي فريد وأحمد الشيمي.

بعد دقيقة واحدة ساهم البديل مامادو نياس بعرضية أرضية في الهدف الثاني الذي سجله أوشايا بسهولة.

هدف هو الخامس للظهير الأوغندي ليصبح أكثر مدافع يسجل أهدافا الموسم الجاري في الدوري حتى الآن.

في الدقيقة 69 ردت العارضة تسديدة جابريل أوروك من على حدود منطقة الجزاء.

أحمد الشيخ هدد مرمى المقاولون مرتين لكن دون أن تهتز الشباك في الدقيقتين 72 و74.

وفي الدقيقة 77 شارك عمر فتحي بدلا من عبد الرحمن خالد ولؤي وائل بدلا من أحمد عيد.

مجهود النيجيري أوروك الفردي اصطدم تلك المرة بالقائم الأيمن بعدما راوغ أكثر من مدافع واصطدمت كرته بالقائم في الدقيقة 78.

في الدقيقة 82 سدد إيهاب سمير ظهير المحلة كرة قوية أبعدها المدافع من على خط المرمى.

واكتفى لؤي وائل بالمشاركة 7 دقائق فقط بعد خروجه متأثرا بالإصابة إثر تدخل قوي مع حارسه.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع تسلم عمر فتحي تمريرة أرضية من مامادو نياس وأطلق تصويبة صاروخية أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس مسجلا الهدف الثالث ومعلنا نهاية المباراة.