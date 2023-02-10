12 ثانية فقط.. عبد الرحمن خالد يقتحم قائمة أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 18:24

كتب : إسلام أحمد

المقاولون العرب - الداخلية - عبد الرحمن خالد جبنة

سجل عبد الرحمن خالد "جبنة" هدف تقدم المقاولون العرب في شباك غزل المحلة في الثانية 12 من بداية اللقاء موقعا على أسرع أهداف الدوري المصري لموسم 2022-2023 على الإطلاق حتى هذه اللحظة.

ويحل ذئاب الجبل ضيفا على زعيم الفلاحين في استاد غزل المحلة لحساب الجولة 18 من المسابقة.

وتصدر لاعب وسط ذئاب الجبل ترتيب الأسرع، بعدما هز الشباك في الثانية 12 عقب تمريرة من جون أوكلي، جعلته في مواجهة المرمى وسدد بكل قوة لتمر الكرة من تحت يد أحمد ميهوب حارس أصحاب الأرض.

أخبار متعلقة:
الهدف الأسرع في الموسم.. الشامي يتقدم للإسماعيلي على الاتحاد الهدف الأسرع وقمة الإثارة.. فيوتشر يهزم سيراميكا ويتقدم للوصافة الأكثر تسجيلا والأسرع وغيرها.. أبرز الأرقام القياسية في تاريخ كأس العالم بالأرقام - بعد 8 ثوان.. مبابي يسجل "ثاني" أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي

وبات ذلك الهدف الرابع الذي يسجل قبل نهاية الدقيقة الأولى من الدوري المصري الموسم الحالي.

وتفوق "جبنة" على كل من محمد الشامي الذي سجل بعد 24 ثانية فقط من بداية مباراة الإسماعيلي والاتحاد في الجولة 17.

والجزائري رزقي حمرون لاعب فاركو الذي سجل في مرمى المصري في الجولة الـ 16 بعد 25 ثانية.

وأيضا ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا في شباك فيوتشر في الثانية 41 في الجولة 12.

الأسرع في الدوري المصري؟

على المستوى الرسمي لا يوجد توثيق للهدف الأسرع في تاريخ المسابقة.

لكن هدف "جبنة" يسبقه أهداف عبد الحميد حسن لاعب الأهلي السابق في شباك حرس الحدود في 2007 بالثانية 12.87.

وحسام سلامة "باولو" لصالح سموحة أمام المصري في 2016 في الثانية 11.6.

وأيضا أحمد علي كامل في الثانية 11.32 في 2019 بقميص المقاولون العرب أمام الداخلية.

  • الأرقام حسب موقع egyptianfootball
عبد الرحمن خالد أسرع هدف في الدوري المقاولون العرب غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
رشدان يقود منتخب الشباب للفوز على جنوب السودان مباشر الدوري المصري – المحلة (0) (2) المقاولون.. القائم يمنع هدفا رائعا التشكيل - تغييران في دفاع ووسط غزل المحلة.. وفادي فريد يجاور أوكلي في هجوم المقاولون تشكيل الزمالك - عودة فتوح.. ومحمد طارق في إفريقيا بالتخصص أمام شباب بلوزداد كولر: هذا الفارق بيننا وبين ريال مدريد.. ومشكلة اللاعب المصري حسين الشحات: أهدرنا العديد من الفرص ضد ريال مدريد.. ولقب المونديالي لا يحسب لي وحدي المصري يوافق على سفر دغموم إلى الجزائر محامي كهربا: فيفا أعطانا أكثر من المهلة المعتادة.. ورفع الإيقاف بمجرد السداد
أخر الأخبار
حملة تبرعات من ليفربول وإيفرتون لمساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (0) - (0) العدالة.. بداية المباراة 23 دقيقة | السعودية
تشكيل اتحاد جدة - حجازي وحامد في مهمة الالتحاق بركب الـ 37 43 دقيقة | السعودية
الدرجة الثانية - الأرض لا تبتسم لأصحابها في 9 مباريات من 10.. وطرد حسام باولو 46 دقيقة | الدرجة الثانية
12 ثانية فقط.. عبد الرحمن خالد يقتحم قائمة أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري ساعة | الكرة المصرية
ذا بيست - غياب صلاح.. وميسي على رأس ثلاثة مرشحين بالقائمة النهائية لأفضل لاعب ساعة | الكرة الأوروبية
رشدان يقود منتخب الشباب للفوز على جنوب السودان ساعة | منتخب مصر
بيلد: بايرن يوقع غرامة تاريخية غير مسبوقة على نوير ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) سياتل ساوندرز.. الأحمر إلى نصف النهائي 3 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 4 تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز