12 ثانية فقط.. عبد الرحمن خالد يقتحم قائمة أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري

سجل عبد الرحمن خالد "جبنة" هدف تقدم المقاولون العرب في شباك غزل المحلة في الثانية 12 من بداية اللقاء موقعا على أسرع أهداف الدوري المصري لموسم 2022-2023 على الإطلاق حتى هذه اللحظة.

ويحل ذئاب الجبل ضيفا على زعيم الفلاحين في استاد غزل المحلة لحساب الجولة 18 من المسابقة.

وتصدر لاعب وسط ذئاب الجبل ترتيب الأسرع، بعدما هز الشباك في الثانية 12 عقب تمريرة من جون أوكلي، جعلته في مواجهة المرمى وسدد بكل قوة لتمر الكرة من تحت يد أحمد ميهوب حارس أصحاب الأرض.

وبات ذلك الهدف الرابع الذي يسجل قبل نهاية الدقيقة الأولى من الدوري المصري الموسم الحالي.

وتفوق "جبنة" على كل من محمد الشامي الذي سجل بعد 24 ثانية فقط من بداية مباراة الإسماعيلي والاتحاد في الجولة 17.

والجزائري رزقي حمرون لاعب فاركو الذي سجل في مرمى المصري في الجولة الـ 16 بعد 25 ثانية.

وأيضا ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا في شباك فيوتشر في الثانية 41 في الجولة 12.

الأسرع في الدوري المصري؟

على المستوى الرسمي لا يوجد توثيق للهدف الأسرع في تاريخ المسابقة.

لكن هدف "جبنة" يسبقه أهداف عبد الحميد حسن لاعب الأهلي السابق في شباك حرس الحدود في 2007 بالثانية 12.87.

وحسام سلامة "باولو" لصالح سموحة أمام المصري في 2016 في الثانية 11.6.

وأيضا أحمد علي كامل في الثانية 11.32 في 2019 بقميص المقاولون العرب أمام الداخلية.