الأول في التاريخ.. شباب بلوزداد يقهر الزمالك في استاد القاهرة

خسر الزمالك أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في استاد القاهرة الدولي بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وسجّل الكاميروني ليونيل وامبا هدف شباب بلوزداد الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ليظل رصيد الزمالك صفريًا، ويحصد شباب بلوزداد أول 3 نقاط في المجموعة، في انتظار نتيجة مباراة المريخ السوداني والترجي التونسي.

ليكون الزمالك قد حقق فوزًا واحدًا في آخر 9 مباريات خاضها بمختلف المسابقات محليًا وقاريًا.

كما خسر الزمالك للمباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام فاركو بثلاثية دون رد قبل أيام في الدوري المصري.

وتواصل عجز الزمالك عن تحقيق أي فوز في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للمباراة السابعة على التوالي.

ويرجع آخر فوز للزمالك في دور المجموعات إلى انتصاره على تونجيت السنغالي برباعية في أبريل 2021.

من جانبه، حقق شباب بلوزداد أول فوز له في تاريخه على فريق مصري.

وخسر شباب بلوزداد سابقًا 3 مباريات أمام فرق مصرية، وتعادل مرة، ليكون فوزه على الزمالك حدثًا غير مسبوق.

كما خسر الزمالك على ملعبه أمام فريق جزائري لأول مرة في تاريخه بالمسابقات الإفريقية.

وتعادل الزمالك سابقًا في 3 مباريات وفاز في مثلها خلال 6 مواجهات مع فرق جزائرية في مصر بالبطولات الإفريقية.

جمهور الزمالك يملأ مدرجات استاد القاهرة قبل مواجهة شباب بلوزداد #في_إفريقيا ⚪ 📷 مصطفى عميرة pic.twitter.com/gewFZE0LfZ — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2023

طارق أساسي

دفع جيسوالدو فيريرا بالشاب محمد طارق في خط الدفاع، ليظهر بشكل أساسي لثاني مرة هذا الموسم بعد مباراة إليكت سبورت في الدور الأول من المسابقة.

كما عاد أحمد فتوح للتشكيل الأساسي لأول مرة منذ مباراة أسوان يوم 2 يناير الماضي، بعد أن دخل بديلًا في مباراة فاركو الماضية.

فيما بدأ عمر جابر على الجهة اليمنى، ويتواجد سيد عبد الله كجناح في خط الهجوم.

📋تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد ⚪الجزيري يقود خط الهجوم.. شيكابالا وعبد الشافي على مقاعد البدلاء#في_إفريقيا pic.twitter.com/NtGx6u2F2H — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2023

في المقابل، اعتمد نبيل الكوكي على الكاميروني ليونيل وامبا أساسيًا في خط الهجوم رفقة أنايو إيوالا ومحمد بكير.

وبدأ أليكسيس قندوز في حراسة المرمى على حساب المخضرم عز الدين دوخة.

📋تشكيل شباب بلوزداد #في_إفريقيا 🔴نبيل الكوكى يدفع بـ ثلاثي هجومي بقيادة إيوالا أمام الزمالك pic.twitter.com/m6aHolz16G — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2023

فرص قليلة

الشوط الأول لم يعرف الكثير من التهديد على المرميين، وقد بدأ زيزو بتهديد في الدقيقة 13 من ركلة حرة مباشرة علت العارضة.

محاولات الزمالك استمرت على استحياء في الدقيقة 25 بعرضية زيزو التي قابلها سيف الدين الجزيري برأسية علت العارضة.

التهديد الجزائري الوحيد في الشوط الأول حدث بواسطة القائد شعيب كداد الذي حاول تغيير اتجاه عرضية، لكن تدخل الدفاع الزملكاوي أبعد الكرة إلى ركنية في الدقيقة 28.

في المقابل حاول زيزو المباغتة بتسديدة بعيدة المدى استقرت بين قفازي الحارس بسهولة في الدقيقة 35.

الزمالك أرسل 16 عرضية إلى منطقة جزاء شباب بلوزداد خلال الشوط الأول من بينهم 5 عرضيات صحيحة فقط! أحمد مصطفى زيزو أرسل بمفرده 12 عرضية من إجمالي الـ 16 دون استغلال من مهاجمي الزمالك ❌#في_إفريقيا pic.twitter.com/smpAA2WgDR — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2023

اشتعال الوضع

الوضع تأزم في بداية الشوط الثاني عندما حصل شباب بلوزداد على ركلة جزاء في الدقيقة 55.

حسام مريزق سدد كرة قوية، اصطدمت بذراع نبيل عماد، ليعلن الحكم عن ركلة جزاء.

وانبرى وامبا للتنفيذ بنفسه وسجل بنجاح على يسار الحارس محمد عواد مفتتحا التسجيل للفريق الضيف.

رد الزمالك كاد أن يأتي سريعًا بواسطة زيزو الذي انفرد بالحارس وسدد بقوة، لكن أليكسيس جندوز تصدى في الدقيقة 61.

فيريرا تحرّك في الدقيقة 62 وأقحم الثنائي مصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه بدلا من محمد طارق وسيد عبد الله.

شباب بلوزداد لم يكتف بهدف، فحاول مضاعفة النتيجة في الدقيقة 72 بانطلاق الجناح أكرم بوراس الذي سدد كرة يسارية مرت بجوار القائم.

بعدها أجرى فيريرا التغيير الثالث بدخول محمد أشرف "روقا" بدلا من عمر جابر المصاب.

زيزو من جانبه طالب بركلة جزاء في الدقيقة 79 بداعي وجود لمسة يد.

إصابة جديدة ضربت الزمالك في الدقيقة 80 بخروج فتوح وتعويضه بـ محمد عبد الشافي.

شباب بلوزداد كاد أن يقتل المباراة في الدقيقة 80 بواسطة إسلام بلخير، لكن عواد تصدى ببراعة.

عواد بدوره تعرض لإصابة في الدقيقة 88 وسقط على أرض الملعب وتلقى العلاج مطولًا، لكن استهلاك تغييرات الزمالك حال دون استبداله.

الزمالك من جانبه كاد أن يدرك التعادل برأسية نبيل عماد بعد عرضية زيزو بوجه القدم الخارجي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع، لكنها مرت بجوار القائم.

شباب بلوزداد لم يكتف بالدفاع، فكاد أن يقتل المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بانفراد من نصف الملعب لـ حسام مريزق، لكنه سدد بجوار قائم عواد.