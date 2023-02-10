انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (0) (1) شباب بلوزداد.. هزيمة صادمة

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 17:38

كتب : FilGoal

جيسوالدو فيريرا - الزمالك

يستقبل الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في استاد القاهرة بالجولة الأولى لمنافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــــنــــــا

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نهاية المباراة

ق.+97 انفراد كامل ضائع لشباب بلوزداد

ق.+91 نبيل عماد يهدر برأسية عجيبة بعد عرضية رائعة من زيزو

ق.80 عواد ينقذ هدفا مؤكدا

ق.80 عبد الشافي يدخل بدلا من فتوح

ق.79 زيزو يطالب بركلة جزاء

ق.72 أكرم بوراس يهدر الثاني لـ شباب بلوزداد بتسديدة يسارية أرضية

ق.62 دخول مصطفى شلبي ويوسف أسامة بدلا من طارق وسيد عبد الله

ق.61 زيزو ينفرد ويسدد بقوة والحارس يتصدى

ق 57 ليونيل وامبا يسجل على يسار محمد عواد.. 1-0 لشباب بلوزداد

ق 55 ركلة جزاء ضد الزمالك.. إنذار لنبيل عماد.. تسديدة من حسام الدين مريزق يبعدها لاعب وسط الزمالك بيده

ق 54 اختراق من اليمين عن طريق عمر جابر وعرضية خطيرة لكن يبعدها حارس المرمى ثم تمر من أمام أقدام أصحاب الرداء الأبيض

ق 46 تمريرة تصل إلى زيزو الذي يحاول التسديد ولكن تخرج سيئة بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.35 تسديدة مباغتة من زيزو يمسك بها الحارس دون عناء

ق.28 فرصة جزائرية بواسطة شعيب كداد والدفاع يتدخل ويبعد إلى ركنية

ق.25 رأسية من الجزيري بعد عرضية زيزو تعلو العارضة

ق.17 اختراق من عمر جابر والدفاع يتدخل ويبعد إلى ركنية

ق.13 زيزو ينقذ ركلة حرة مباشرة تمر أعلى العارضة

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا
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