شبكة ESPN: "موافق".. أنشيلوتي يتولى تدريب البرازيل بنهاية الموسم

وافق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، على تولي تدريب منتخب البرازيل بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت شبكة ESPN أن أنشيلوتي أعطى موافقته بالفعل للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وأوضح التقرير أن الطرفين لن يعلنان عن الاتفاق لأن أنشيلوتي مرتبط بعقد سارٍ مع ريال مدريد حتى صيف 2024.

وأشارت الشبكة إلى أن العقد سيمتد من يوليو 2023 حتى كأس العالم 2026.

وشدد التقرير على عدم توقيع العقود حتى اللحظة، وإنما إعطاء المدرب الإيطالي المخضرم موافقته الشفهية للاتحاد البرازيلي.

ووصلت المعلومة لثلاثي ريال مدريد البرازيلي: فينيسيوس جونيور، ورودريجو، وإيدير ميليتاو.

ووفقًا لـ ESPN، فإنه بالرغم من حزنهم لمغادرة أنشيلوتي ريال مدريد، لكنهم يؤمنون أنه خيار مميز لتولي تدريب المنتخب البرازيلي.

🚨 EXCLUSIVO 🚨 CBF tem 'sim' de Ancelotti, técnico do Real Madrid, para assumir a seleção brasileira Informação de @brunovicari#FutebolNaESPNhttps://t.co/3YzRrZpUTV — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) February 10, 2023

يأتي ذلك التقرير بعد ساعات قليلة من نفي أنشيلوتي أنباء ارتباطه بتولي تدريب البرازيل خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي كأس العالم للأندية.

ورحل تيتي عن تدريب البرازيل بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2022.

ولم يسبق أن تولى أي مدير فني غير برازيل تدريب راقصي السامبا عبر التاريخ.

كما لم يسبق لـ أنشيلوتي تولي تدريب أي منتخب سابقًا طوال مسيرته التي عرفت نجاحات ساحقة مع الأندية.

وأفادت تقارير صحفية سابقة أن أنشيلوتي رفض تدريب بلاده إيطاليا في 2017، ليتم استقدام روبيرتو مانشيني الذي فاز بلقب اليورو.

وحصد أنشيلوتي مع ريال مدريد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن نتائج الفريق تراجعت هذا الموسم.

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط كاملة، مما يصعّب مهمته بشكل كبير في الاحتفاظ بلقبه المحلي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية مساء السبت بعد التغلب على الأهلي في نصف النهائي.