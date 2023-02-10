تشكيل شباب بلوزداد - الكاميروني وامبا يقود الهجوم.. ودوخة احتياطي أمام الزمالك
الجمعة، 10 فبراير 2023 - 17:15
كتب : FilGoal
أعلن نبيل الكوكي المدير الفني لـ شباب بلوزداد، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ودفع الكوكي بالشاب ليونيل وامبا أساسيًا في خط الهجوم رفقة أنايو إيوالا ومحمد بكير.
ويبدأ أليكسيس قندوز في حراسة المرمى على حساب المخضرم عز الدين دوخة.
طالع تشكيل الزمالك من هـــنــــا
تشكيل شباب بلوزداد:
حراسة المرمى: أليكسيس قندوز
الدفاع: مختار بلخيثر - معاد حداد - شعيب كداد - يوسف أمين اللوافي
الوسط: حسام الدين ميرازيق - زكرياء دراوي - أكرم بوراس
الهجوم: محمد بكير - ليونيل وامبا - أنايو إيوالا
دكة البدلاء: عز الدين دوخة - عبد الرحمن بورديم - أحمد أيت عبد السلام - حسام سليمي - أيمن بوقرة - عبد المنعم شيخي - ميلود ربيعي - محمد بلخير - محمد فضيل بلخادم
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