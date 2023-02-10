تشكيل شباب بلوزداد - الكاميروني وامبا يقود الهجوم.. ودوخة احتياطي أمام الزمالك

نجم شباب بلوزداد: استفدنا من المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين

فيريرا: خسرنا مباريات مع إمام عاشور.. وهذا سبب عودتي لـ الزمالك

الكوكي: إهدار الوقت؟ هذا هو المغرب العربي.. استفدنا من غياب إمام عاشور ولا نخشى أحدا