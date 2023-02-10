مؤتمر بوتر - عن عقوبات مانشستر سيتي.. وإصابة ستيرلينج ومستقبل أوباميانج

كشف جراهام بوتر المدير الفني لـ تشيلسي عن إصابة رحيم ستيرلينج قبل مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويواجه تشيلسي منافسه وست هام ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتر في المؤتمر الصحفي: "ستيرلينج تلقى ضربة في تدريبات الفريق. وهناك شكوك حول جاهزيته أمام وست هام".

وأضاف "دينيس زكريا وويسلي فوفانا وكذلك ماتيو كوفاسيتش لم يعودوا بعد. وجواو فيليكس أصبح جاهزا بعد الإيقاف".

وأوضح "عقوبات مانشستر سيتي؟ أنت بريء حتى تثبت إدانتك، ليس لدي تعليق على ذلك، إنها أمور تخصهم للتعامل معها. نحن نركز على أنفسنا فقط".

وأتم "مستقبل أوباميانج؟ لا شيء جديد. كان يتدرب معنا هذا الأسبوع بشكل جيد. يتصرف بشكل محترف ويدعم زملائه في الفريق، إنه يفعل ما نتوقعه".

ولم يعد هناك مقعدا يتسع لضم أوباميانج في القائمة المكونة من 25 لاعبا في الدوري الأوروبي، وبالتالي اتخذ جراهام بوتر مدرب تشيلسي قراره باستبعاده.

وأتى ذلك من أجل تسجيل الثلاثي الجديد إنزو فيرنانديز وجواو فيليكس وميكايلو مودريك في القائمة.

ويسمح لتشيلسي بإجراء 3 تعديلات في القائمة بعد سوق الانتقالات الشتوية.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 30 نقطة بفارق 20 نقطة عن المتصدر أرسنال.