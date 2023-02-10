تشكيل الزمالك - عودة فتوح.. ومحمد طارق في إفريقيا بالتخصص أمام شباب بلوزداد

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 16:59

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك - طلائع الجيش

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل الدفع بالشاب محمد طارق في خط الدفاع، ليظهر بشكل أساسي لثاني مرة هذا الموسم بعد مباراة إليكت سبورت في الدور الأول من المسابقة.

كما عاد أحمد فتوح للتشكيل الأساسي لأول مرة منذ مباراة أسوان يوم 2 يناير الماضي، بعد أن دخل بديلًا في مباراة فاركو الماضية.

فيما يبدأ عمر جابر على الجهة اليمنى، ويتواجد سيد عبد الله كجناح في خط الهجوم.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد

الوسط: عمر جابر - نبيل عماد - عمرو السيسي - أحمد فتوح

الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله

دكة البدلاء: محمد صبحي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - محمد أشرف "روقا" - سيف فاروق جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أسامة نبيه - إبراهيما نداي

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