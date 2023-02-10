مؤتمر جوارديولا: لا مشكلة في هبوط مانشستر سيتي.. نحن أبرياء ولن أرحل

لا يجد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مشكلة في هبوط فريقه للدرجة الأولى حال ثبوت اتهام ناديه بالتلاعب في الحسابات الخاصة به لتحقيق أرباح وهمية وخرق قواعد اللعب المالي النظيف للدوري الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "رأيي الأول هو أننا مدانون بالفعل، لقد حدث الأمر ذاته مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتمت إدانتنا، لكن في النهاية أثبت النادي أننا أبرياء".

وشدد "أنتم تعرفون في أي جانب أنا".

وتابع "نحن محظوظون للعيش في بلد حيث الكل برئ حتى تثبت إدانته، لكن يبدو أنه تمت إدانتنا الآن بالفعل من قبل البعض".

وواصل "ماذا سيحدث الآن؟ لا أعرف، أعتقد أننا نملك طاقم من المحامين الجيدين وسيدافعون عنا، والوقت سيعتمد على ما سيحدث، نحن أبرياء".

وعما سيحدث حال ثبوت الاتهامات قال: "سنعود للدرجة الأولى لا مشكلة في ذلك لقد كنا هناك من قبل، وسوف نستعيد لاعبي الفريق السابقين بول ديكوف ومايك سامربيي وسنعود".

وبسؤاله عما قاله للاعبين قال: "النادي يتحدث معنا جميعا لكننا خضنا التدريبات استعدادا للقاء أستون فيلا، وأنا مقتنع تماما بأننا أبرياء".

وواصل "الآن علينا التركيز على المباريات فقط، هذه عملية طويلة من التحقيقات ونعرف ماذا سيحدث".

وعن إذا كان يؤمن أن أندية الدوري الإنجليزي تريد هبوط سيتي قال: "من الصعب الإجابة على هذا السؤال، لا أعرف، هناك تحقيق جار الآن، وكن حذرا في المستقبل لأن العديد من الأندية تقدم اقتراحات وقد تم اتهامنا، كل منا له رأي ولكن ماذا عن المشجعين؟ أعتقد ومن الواضح أن المشجعين يريدون إخراجنا من المنافسة، يعتقدون أننا لم نتصرف بشكل صحيح".

أما عن مستقبله فقال: "لن أتحرك من ذلك المقعد، أضمن لكم أنني أريد البقاء هنا أكثر من أي وقت مضى، بعد سنوات عديدة في الدوري الإنجليزي لا أريد المضي قدما".

وأكمل "أمام 90 فريقا نحن وحدنا، هذا مؤكد، علينا التغلب الآن على أستون فيلا، ولن يساعدنا 19 ناديا، لقد فزنا بالوري الموسم الماضي على أرض الملعب، والآن ندافع ضد التهم وسنتقبل الأمر إن تم إثبات التهم، لكن مثلما حدث مع الاتحاد الأوروبي سندافع عن أنفسنا".

وأتم جوارديولا المؤتمر "ما حدث أثناء أزمة الاتحاد الأوروبي كان أسوأ وكل اللاعبين يركزون الآن على موهبتهم وجهودهم، سنرى ماذا سيحدث بعد النطق بالحكم، لكنني لا أريد توقع ماذا سيحدث".

وسيواجهه سيتي منافسه أستون فيلا في ملعب الاتحاد الأحد المقبل في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني بـ45 نقطة بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي أستون فيلا في المركز الـ11 بـ28 نقطة.