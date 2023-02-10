مؤتمر كلوب - عن إظهار قيمة ليفربول.. عودة جوتا وإصابة جديدة وموقف فان دايك

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 12:51

كتب : FilGoal

يورجن كلوب ليفربول × تشيلسي

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول مستجدات إصابات اللاعبين قبل دربي مريسيسايد في الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليفربول منافسه إيفرتون الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "ديوجو جوتا الأقرب للعودة، لقد تدرب بشكل منتظم لمدة يومين، ومع التدرب لثلاثة أيام مقبلة سيكون متاحا".

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وأضاف "التالي سيكون روبرتو فيرمينو. بالنسبة لـ فان دايك لا أعتقد أنه قريب من العودة الآن، لكننا نعمل على ذلك".

وأكمل "تياجو ألكانترا لم يكن قادرا على التدريب. لديه بعض المشاكل، إصابة متعلقة بالفخذ، سأعود للطبيب لمعرفة ما يسمح لي أن أقوله".

وعلق على موقف الفريق "لسنا في الموقف الذي نريد أن نكون فيه لكنه الوقت المناسب لإظهار أن هذا النادي مميز للغاية".

وتابع "لقد قدّم هؤلاء اللاعبين الكثير من اللحظات الرائعة في السنوات الماضية".

وأتم "من السهل للغاية أن نعقد مؤتمرا صحفيا في أفضل فتراتنا لأنك تسأل عن تسجيل اللاعبين ونحن نضحك ويكون الأمر رائع. البعض منكم الآن يريد أن يصنع شيئا هائلا مما أقوله وهذا ليس في نيتي".

ويعيش ليفربول أزمة نتائج سلبية وخسر آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون بثلاثية دون رد.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة بفارق 21 نقطة عن المتصدر أرسنال.

ليفربول الدوري الإنجليزي إيفرتون
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