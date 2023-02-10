جواو فيليكس يتحدث عن مصيره مع تشيلسي بعد الإعارة

تحدث جواو فيليكس لاعب تشيلسي عن مصيره مع النادي الإنجليزي عقب نهاية فترة الإعارة من أتلتيكو مدريد.

وقال فيليكس لصحيفة "أس" الإسبانية: "تشيلسي لا يملك بندا يتيح شرائي نهائيا بعد الإعارة، يتعين عليهم التوصل لاتفاق أولا مع أتليتكو".

وأكمل "أنا هنا منذ عدة أسابيع ربما شهر، مازالت أتعلم كل شيء، أشعر بالراحة لكن لا أحد يعرف المستقبل".

وواصل اللاعب البرتغالي حديثه "كنت دائما أبحث عن التغيير لأنه كان من الصعب الاعتياد على طريقة اللعب في أتليتكو، لقد غادرت الفريق لأن رأسي أرهق من كثرةة المحاولة ولم أستطع التأقلم وتعين علي الرحيل في الانتقالات الماضية".

وشدد "أعتقد أن ذلك الأمر كان جيدا لأتليتو ولي كذلك".

وأردف فيليس "عكس ما يقوله الناس فيميجيل آنخيل جيل رئيس أتليتكو دائما ما يثق في ولدي علاقة جيدة للغاية معه وأقدر سماحه لي بالرحيل لأنني احتجت ذلك".

وأتم "ميجيل كان يؤمن بي دائما وأعتقد أنه مازال يؤمن حتى الآن، هو يرأني مثل الأمل بالنسبة لأتليتكو، ولا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل أو مع المدرب دييجو سيميوني، لننتظر ونرى ماذا سيحدث في شهر يونيو".

وانضم فيليكس إلى تشيلسي معارا في شهر يناير الماضي حتى نهاية الموسم.

اللاعب صاحب الـ23 عاما شارك مع تشيلسي لـ58 دقيقة فقط قبل طرده ضد فولام ومازال لم يخض أي مباراة لعقوبته بالإيقاف لثلاث مباريات.