مواعيد مباريات الجمعة 10-2-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك في إفريقيا والدوري المصري

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 10:30

كتب : FilGoal

هدف سيف تيري - فاركو أمام الزمالك

يفتتح الزمالك دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة شباب بلوزداد.

ويلتقي غزل المحلة مع المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري.

وتُجرى مباراة في الدوري الإيطالي حيث يواجه ميلان منافسه تورينو.

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دوري أبطال إفريقيا

يواجه الزمالك منافسه شباب بلوزداد في افتتاح دور مجموعات المسابقة في السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراة عبر بي إن سبورتس 4 بتعليق عصام الشوالي.

ويتنافس الرجاء البيضاوي مع فييرس في التاسعة مساء عبر بي إن سبورتس 4.

الدوري المصري

يلتقي غزل المحلة مع منافسه المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري على استاد المحلة.

تلعب المباراة في السادسة مساء وتنقل عبر أون تايم سبورت بتعليق أمير محروس.

الدوري الإيطالي

يلعب ميلان مع تورينو في العاشرة إلا ربع على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الـ22 من المسابقة.

وتنقل المباراة عبر أبو ظبي بريميوم بتعليق حازم عبد السلام.

الدوري السعودي

يواجه اتحاد جدة الذي ينشط في صفوفه أحمد حجازي وطارق حامد مع العدالة في السابعة والنصف عبر SCC Sport1.

الدوري الألماني

يلتقي فلفسبورج الذي ينشط في صفوفه عمر مرموش مع شالكة عبر بي إن سبورتس 3 في التاسعة والنصف مساء.

الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب
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