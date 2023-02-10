وكيل بلحاج: أرسلت خطابا خاصا لاتحاد الكرة فوجدته على المواقع.. ومهلة قبل الإجراءات القانونية

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 01:10

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج - أسوان

أبدى ماهر نوفل وكيل أحمد بلحاج لاعب الزمالك الجديد استياءه من موقف الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسريب خطابه الأخير.

وقال نوفل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أرسلت خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم، وفوجئت بوجوده على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف "أنا مصدوم. هذه أول مرة أواجه بها موقفا مشابه. هذا خطاب خاص ويجب أن يظل داخل الاتحاد وليس على مواقع التواصل".

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وأوضح "لم تصلنا أي إجابة من اتحاد الكرة على ذلك الخطاب، وسننتظر لمدة يومين ثم نتخذ إجراءات قضائية وقانونية".

وتابع نوفل "بلحاج معار إلى الزمالك لمدة 6 أشهر ثم هناك خيار للبيع بعقد مدته سنتين".

وواصل الوكيل "اللاعب لا يشعر بالراحة من الناحية الذهنية لأنه فقد فرصة لعب مباراتين، وهذا صعب في كرة القدم".

وأكمل "كنت في مصر منذ عدة أيام، وأتوجه بالتحية لإدارة الزمالك، لأن أمير مرتضى (المشرف العام على الكرة) شخص محترف وكانت خطواته سريعة".

وأوضح " الزمالك فعل كل شيء بمنتهى الدقة والتنسيق مع الاتحاد المصري، وعندما عدت إلى هولندا فوجئت وصدمت بوجود مشكلة وإشاعات بشأن مشاكل شخصية مع رئيس نادي الزمالك، وأنا لست متأكدا مما يصلني من أخبار".

واختتم نوفل "إن لم يصلنا الرد سنأخذ خطوات قضائية ونتمنى ألا نصل لهذا الموقف ولكن لا يوجد أي حل. لم أتواجد في موقف مماثل من قبل. اللاعب حاليا لا يلعب بعد أن وقع العقد وهذا شيء غريب للغاية".

ماذا حدث؟

أرسل وكيل أحمد بلحاج لاعب الزمالك الجديد خطابا للاتحاد الكرة للاستفسار عن موقف موكله من القيد.

وانضم بلحاج قادما من صفوف أسوان إلى الزمالك في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء. (طالع التفاصيل)

ونشبت أزمة بين الزمالك واتحاد الكرة في الساعات الأخيرة انتهت بعدم قيد صفقات الأبيض الشتوية.

وطالب الوكيل في خطابه لاتحاد الكرة معرفة الموقف الحالي للاعب من أجل اتخاذ الخطوات بناءً عليها، مع انتظار الرد خلال 3 أيام عمل.

ولم يتواجد اسم الجناح المغربي في قائمة الزمالك الإفريقية والتي لم أعلنها الاتحاد الإفريقي (كاف). (طالع التفاصيل)

بلحاج (25 عامًا) انضم إلى أسوان مطلع الموسم في صفقة مجانية قادمًا من إنتر كلوب ديسكالديس الأندوري.

وسبق لـ بلحاج اللعب في عدة أندية إسبانية مغمورة مثل كورنيلا، وديبورتيفو أراجون، وريال بالومبيديكا لينينسي، وأوريويلا.

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