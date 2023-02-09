أدار مباراة الأهلي وسياتل.. تعرف على حكم نهائي كأس العالم للأندية

الخميس، 09 فبراير 2023 - 23:24

كتب : FilGoal

لقب كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكم مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال.

ويدير الإنجليزي أنتوني تايلور المباراة بين الأهلي وريال مدريد المقرر إقامتها السبت المقبل في التاسعة مساء.

تجربة تحكيمية ليست الأولى لتايلور في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

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وأدار أنتوني مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في ربع نهائي البطولة.

وأشار حينها تايلور بطاقة صفراء وحيدة في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء بهدف محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 80.

وجاء طاقم التحكيم بالكامل كالآتي:

الحكم الأول: الإنجليزي أنتوني تايلور

الحكم الثاني: الإنجليزي جاري بيسويك

الحكم الثالث: الإنجليزي آدم نون

الحكم الرابع: الصيني نينج ماجستير

حكم الفيديو: ماسيميلانو إيراتي

حكم الفيديو المساعد: الصيني مينج فو

حكم الفيديو للتسلل: الأمريكية كاثرين نيسبيت

حكم الدعم لتقنية الفيديو: المغربي رضوان جياتي

ويمتلك الحكم صاحب الـ44 عاما خبرة تحكيمية أوروبية، إذ أدار4 مباريات في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

وكانت أبرز مباراة أدارها الحكم الإنجليزي بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دور المجموعات أشهر خلالها 6 بطاقات صفراء.

ولم يشهر أنتوني تايلور سوى بطاقتين في مسيرته التحكيمية كانت في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وتأهل ريال مدريد إلى النهائي بعد الفوز على الأهلي برباعية مقابل لا شيء.

وتخطى الهلال منافسه فلامنجو بنتيجة 3-2 في نصف نهائي المسابقة.

الهلال ريال مدريد كأس العالم للأندية
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