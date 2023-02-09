كأس العالم للأندية - الرابعة.. مصطفى غربال حكم مباراة الأهلي أمام فلامنجو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي.

وتلعب المباراة يوم السبت 11 فبراير لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3-0 في الدور الأول، ثم سياتل ساوندرز الأمريكي 1-0 في الدور الثاني.

وخسر الأحمر أمام ريال مدريد 4-1 في نصف النهائي، فيما خسر فلامنجو أمام الهلال السعودي 3-2.

ويتواجد الأوروجواياني أندريس ماتونتي في مهمة الحكم الرابع، وهو نفسه من أدار مباراة الأهلي أمام ريال مدريد.

وجاء طاقم حكام المباراة كالتالي:

الجزائري مصطفى غربال - حكم الساحة

الجزائري مقران غوراري - المساعد الأول

التونسي خليل حساني - المساعد الثاني

الأوروجواياني أندريس ماتونتي - الحكم الرابع

الفنزويلي خوان سوتو - حكم الفيديو

الكولومبي نيكولاس جايو - حكم الفيديو المساعد

الأوروجواياني نيكولاس تاران - حكم الفيديو للتسلل

الإسباني خوان مارتينيز - حكم الدعم لتقنية الفيديو

الرابعة

هذه رابع مباراة إقصائية يديرها غربال للنادي الأهلي، في رابع بطولة مختلفة أيضا.

غربال أدار "نهائي القرن" بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2020، والذي انتهى بفوز الأحمر 2-1.

كما أدار مباراة السوبر الإفريقي 2021 بين الأهلي ونهضة بركان المغربي، وانتهت بفوز الأحمر مجددا 2-0.

خسارة الأهلي الوحيدة مع غربال أتت بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش في كأس السوبر المصري 2021.

خارج حدود الإقصائيات، أدار غربال مباراتين للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا..

الأولى في 2017-2018 في دور المجموعات أمام تاونشيب البوتسواني، وانتهت بفوز الأهلي 3-0.

أما الثانية فكانت أمام سيمبا في مجموعات 2020-2021، وانتهت بفوز الأهلي 1-0.

إجمالا أدار غربال 5 مباريات للنادي الأهلي، فاز فيها الأحمر 4 مرات، وتعادل مرة واحدة (خسرها بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش).

الذكرى الأسوأ.. وعرب مونديال الأندية

أدار مصطفى غربال مباراة واحدة لمنتخب مصر، شهدت فوز السنغال 1-0 في إياب الدور النهائي لتصفيات كأس العالم 2022، ليمر أسود التيرانجا بركلات الترجيح.

وفي كأس العالم للأندية، أدار غربال 3 مباريات سابقة، جميعها تضم أطراف عربية:

الأولى في 2019، وشهدت فوز السد القطري على هينجيني سبورت (من نيو كاليدونيا) 3-1 بعد الوقت الإضافي في الدور الأول.

وفي 2022 أدار غربال مباراتين للجزيرة الإماراتي: فوزه على بيراي (من تاهيتي) 4-1 في الدور الأول، وخسارته لمباراة تحديد المركز الخامس أمام مونتيري المكسيكي 3-1.

وفي كأس العالم للمنتخبات (قطر 2022) أدار غربال مباراتين في دور الجموعات، هما تعادل هولندا والإكوادور 1-1، وفوز أستراليا على الدنمارك 1-0.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 11 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في مدينة طنجة.

وتبدأ المباراة في الخامسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل.