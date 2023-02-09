"صلاة الفجر أنقذتني من الموت".. لاعب هاتاي يحكي كواليس نجاته من زلزال تركيا

تحدث كيفين سوني لاعب هاتاي سبورعن كواليس نجاته من زلزال تركيا المدمر.

وأجرى سوني حوارا مطولا مع "فوت ميركاتو" الفرنسية كشف فيه تفاصيل الحادث وحديثه مع كريستيان أتسو قبل الاختفاء.

وينقل FilGoal.com أبرز ما قاله اللاعب الكاميروني تباعا:

"أنا مسلم ومتدين للغاية. ما أنقذني هو أنني كنت بانتظار صلاة الفجر، لهذا السبب لم أنم. أقول لنفسي الآن أنني إذا نمت كنت من المؤكد سأموت. أقطن في الدور السابع عشر لذلك إذا كنت نائما بالتأكيد كنت سأموت.

كنت أجلس مع أقاربي وكنا نلعب "بلايستيشن"، كانت الساعة حوالي 4 أو 5 صباحا بدأت الأرض أن تهتز في ذلك الوقت طالبتهم بأن يهدأوا ثم عندما بدأ السقف والجدران في الانهيار، بدأنا في التحرك. ذهبنا سريعا لإحضار جوازات السفر والهواتف ثم ذهبنا للدرج وبدأ حينها المبنى في الانهيار، فكرت أن أقفز من الدور السابع لكنني قلت لنفسي سأكسر قدماي ولن أستطيع لعب كرة القدم مرة آخرى.

إنها محنة لم أشهدها من قبل، أنا مصدوم هذا شيء لم أتوقع أن أشعر به طوال حياتي. رأيت الناس يموتون بجواري، أدركت أننا معلقون بالحياة بخيط رفيع، في هذه اللحظات يتخلى الناس عن كل شيء منازلهم وسياراتهم ويبحثون فقط عن مكان يلجأون إليه. مشهد تراه فقط في "نيتفليكس" لكنه كان حقيقيا لسوء الحظ.

أنا بالتأكيد آخر شخص تحدث مع كريستيان أتسو ولست فخورا بقول ذلك. لقد سجل هدفا من ركلة حرة يوم الأحد، اتصلت به عبر الهاتف لأقول له أنني أحببت ذلك، وأريد أن نلعب سويا. لم أكن أعلم أن هذه كانت آخر مرة أتحدث معه. بعد ساعتين لم تصلني أي أخبار عنه. قيل لي أن صديقي قد يكون ميتا وهذا يكفي لإصابتك بالجنون. آمل حقًا أن نجده سليمًا، أصلي من أجل هذا كل يوم.

ولايزال الغاني كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور ضمن المفقودين بعدما صدرت أنباء أفادت بالعثور عليه ثم تحول الأمر إلى لغز. (تعرف على كافة التفاصيل)

أعترف أنني اليوم عندما أشرب كوبًا من الماء، لم أعد أشربه كما كان من قبل. ألقي نظرة فاحصة على الزجاج لأنه عندما تقترب من الموت، لا ترى أي شيء بالطريقة نفسها. أرى الأشياء الآن بشكل مختلف.

لم أعد أرى الأشياء بنفس الطريقة بعد الآن. كرة القدم شغفي لكن عندما يحدث لك شيء من هذا القبيل، فإنك تنسى قميصك وحياتك المهنية. كل ما تملكه أنت وأنت فقط. لا تفكر إلا في عائلتك ووالديك وأقاربك. أول شيء تقوله لنفسك هو "هل سأرى عائلتي مرة أخرى؟".

لا أريد أن يمر أي شخص بهذا. آمل أن نتمكن من مساعدة الناس للخروج من هذه المحنة. كنا محظوظين بما يكفي لأتمكن من التحدث معكم اليوم، لكن البعض لم يحالفهم الحظ. في ثانية يمكن أن تتوقف الحياة، كان عليك أن ترى كيف خرج الناس. هرعوا، حتى أن بعضهم كان عارياً، لم أعد أتعرف على بعض المدن.

نشر رسائل الدعم أمر رائع. لكن ليس كل الناس هناك بحاجة إلى رسائل. إنهم بحاجة إلى الدعم والمال والطعام والشراب. إنهم بحاجة إلى أشياء لمساعدتهم على البقاء.

الرسائل رائعة. أنا لا أنتقد، لكنني كنت هناك ورأيت ما حدث. الناس هناك لن يقرأوا الرسائل، لا يستطيعون، إنهم بحاجة إلى تناول الطعام والشراب".

كيفين سوني (24 عاما) انضم إلى هاتاي سبور على سبيل الإعارة في صيف 2022 قادما من أستيراس تريبوليس اليوناني.

وصنع المهاجم الكاميروني الذي يجيد كذلك اللعب كمتوسط ميدان هدفا مع هاتاي خلال 5 مباريات شارك فيها مع الفريق.

ويمتلك سوني مباراة وحيدة مع منتخب الكاميرون بواقع 44 دقيقة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان محمد بويوكيكشي، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم أعلن تلقيه خطابا من نادي هاتاي سبور للانسحاب من الدوري التركي. (لمعرفة كافة التفاصيل من هنـــا)

ويحتل هاتاي سبور المركز الـ14 في ترتيب الدوري التركي برصيد 23 نقطة.

وضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا بقوة 7,7 ريختر، أسفر عن وفاة أكثر من 11 آلاف شخص.