في الجول يكشف أسباب غياب ثلاثي الزمالك عن لقاء بلوزداد

شهدت قائمة الزمالك المستدعاة للقاء شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا غياب الثلاثي سامسون أكينيولا ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي.

فما هو السبب؟

حسبما علم FilGoal.com فإن استبعاد أكينيولا من المباراة جاء وفقا لأسباب فنية من الجهاز الفني بقيادة جوسفالدو فيريرا.

أما مصطفى الزناري فيغيب لعدم الجاهزية الفنية الكاملة بعد الإجهاد الذي تعرض له في لقاء فاركو.

فيما لم يتم استدعاء حمزة المثلوثي لمواصلته برنامجه التأهيلي في ظل إصابته في عضلة السمانة.

ويستضيف الزمالك غدا الجمعة منافسه بلوزداد في استاد القاهرة في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة بجوار بلوزداد والترجي والمريخ.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي

في الدفاع: عمر جابر- محمد عبد الغني- محمد طارق- حسام عبد المجيد- عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح

في الوسط: نبيل عماد "دونجا"- عمرو السيسي- محمد أشرف "روقا"- أحمد مصطفى "زيزو"- إبراهيما نداي- سيد عبد الله- سيف جعفر- مصطفى شلبي

في الهجوم: سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة