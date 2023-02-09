في الجول يكشف أسباب غياب ثلاثي الزمالك عن لقاء بلوزداد

الخميس، 09 فبراير 2023 - 20:23

كتب : إبراهيم رمضان

سامسون أكينيولا - مران الزمالك

شهدت قائمة الزمالك المستدعاة للقاء شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا غياب الثلاثي سامسون أكينيولا ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي.

سامسون أكينيولا

النادي : الزمالك

مصطفى الزناري

النادي : الزمالك

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

الزمالك

فما هو السبب؟

حسبما علم FilGoal.com فإن استبعاد أكينيولا من المباراة جاء وفقا لأسباب فنية من الجهاز الفني بقيادة جوسفالدو فيريرا.

أخبار متعلقة:
قائمة الزمالك – عودة شيكابالا وعبد الغني.. وغياب أكينيولا أمام بلوزداد دوري أبطال إفريقيا - الزمالك يرتدي زيه التقليدي أمام شباب بلوزداد الرمادي: حالة اللاعبين الجدد لم تسمح لي بتعويض النقص العددي بسبب الطرد

أما مصطفى الزناري فيغيب لعدم الجاهزية الفنية الكاملة بعد الإجهاد الذي تعرض له في لقاء فاركو.

فيما لم يتم استدعاء حمزة المثلوثي لمواصلته برنامجه التأهيلي في ظل إصابته في عضلة السمانة.

ويستضيف الزمالك غدا الجمعة منافسه بلوزداد في استاد القاهرة في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة بجوار بلوزداد والترجي والمريخ.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي

في الدفاع: عمر جابر- محمد عبد الغني- محمد طارق- حسام عبد المجيد- عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح

في الوسط: نبيل عماد "دونجا"- عمرو السيسي- محمد أشرف "روقا"- أحمد مصطفى "زيزو"- إبراهيما نداي- سيد عبد الله- سيف جعفر- مصطفى شلبي

في الهجوم: سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة

الزمالك أكينيولا مصطفى الزناري حمزة المثلوثي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
قائمة الزمالك – عودة شيكابالا وعبد الغني.. وغياب أكينيولا أمام بلوزداد دوري أبطال إفريقيا - الزمالك يرتدي زيه التقليدي أمام شباب بلوزداد مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الحل الوحيد لقيد صفقات الزمالك الشتوية إفريقيا في الجول يكشف خطة الزمالك لقيد صفقات يناير بالقائمة الإفريقية رابطة الأندية ترفض تأجيل مواجهتي الزمالك وفيوتشر في الدوري بسبب إفريقيا مؤتمر الزمالك - عبد الشافي: نسعى لتغيير البداية غير الجيدة في إفريقيا.. ونعلم أننا مقصرون مؤتمر الزمالك - فيريرا عن أزمة ثقة ورسالة إلى الجماهير وشكوى متكررة مؤتمر شباب بلوزداد - بلخيتر: لا نهتم بوضعية الزمالك الحالية.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية
أخر الأخبار
هاتاي سبور يقرر الانسحاب من الدوري التركي بعد الزلزال المدمر 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الاتحاد العربي لـ في الجول: نظام البطولة لم يتحدد بعد.. وهذا هو الموعد المقترح 29 دقيقة | الوطن العربي
يواصل كتابة التاريخ.. رونالدو يسجل هدفين مع النصر ويصل لرقم 500 35 دقيقة | السعودية
في الجول يكشف أسباب غياب ثلاثي الزمالك عن لقاء بلوزداد 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليكيب: ضربة لسان جيرمان.. ميسي قد يغيب عن مواجهة بايرن 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إصابتان في فلامنجو قبل مواجهة الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
مباشر الدوري السعودي - الوحدة (0) - (4) النصر.. جوووووول سوبر هاتريك رونالدو ساعة | السعودية
الرمادي: حالة اللاعبين الجدد لم تسمح لي بتعويض النقص العددي بسبب الطرد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) سياتل ساوندرز.. الأحمر إلى نصف النهائي 3 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 4 تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز