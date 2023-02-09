الرمادي: حالة اللاعبين الجدد لم تسمح لي بتعويض النقص العددي بسبب الطرد

الخميس، 09 فبراير 2023 - 19:49

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي - أسوان

أوضح أيمن الرمادي المدير الفني لـ أسوان عدم قدرته لتعويض النقص العددي في الفريق بعد حالة الطرد التي تعرض إليها الفريق.

وفاز الاتحاد السكندري أمام أسوان على استاد برج العرب بهدفين مقابل لا شيء في الجولة 18 من الدوري المصري.

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "التفاصيل الصغيرة سبب الخسارة أمام الاتحاد السكندري".

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وأضاف "خسرنا الكرة في الكثير من المناسبات وكذلك الطرد وهذه هي كرة القدم، الخسارة والفوز تعتمد على تفاصيلها الصغيرة".

وتابع "كان من الممكن أن نخرج بنتيجة أفضل لكن الطرد صعّب مهمتنا في المباراة لم أستطع تعويض النقص العددي بسبب عدم جاهزية الوافدين الجديد".

وواصل "اللاعبون الجدد ليسوا في وضع جيد بدنيا وفنيا، ويحتاجوا لمزيد من الوقت من أجل التأقلم".

وأنهى الاتحاد السكندري عقدته أمام أسوان على ملعبه في الدوري المصري المستمرة منذ ثماني سنوات.

وحقق الاتحاد أول فوز له على أرضه ضد أسوان في الدوري منذ أكتوبر 2015 فمنذ الفوز بنتيجة 1-0 التقيا في 3 مباريات تعادلا في مباراة بنتيجة 3-3 وفاز أسوان في مباراتين بنتيجتي 3-1 و1-0.

وسجل ثنائية زعيم الثغر: إبراهيم حسن وكريستيفاو مابولولو.

وارتقى الفريق السكندري للمركز الرابع بشكل مؤقت برصيد 30 نقطة.

بينما تلقى أسوان هزيمة جديدة وتوقف رصيده عند 22 نقطة في المركز الثامن.

أسوان الاتحاد السكندري الدوري المصري
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