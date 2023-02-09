قائمة الزمالك – عودة شيكابالا وعبد الغني.. وغياب أكينيولا أمام بلوزداد
الخميس، 09 فبراير 2023 - 19:05
كتب : إبراهيم رمضان
عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغني لاعبي الزمالك لقائمة الفريق الأبيض المستدعاة للقاء شباب بلوزداد الجزائري.
ويستضيف الزمالك غدا الجمعة منافسه بلوزداد في استاد القاهرة في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة بجوار بلوزداد والترجي والمريخ.
وشهدت القائمة غياب سامسون أكينيولا عنها وكذلك مصطفى الزناري وحمزة المثلوثي.
وجاءت القائمة كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي
في الدفاع: عمر جابر- محمد عبد الغني- محمد طارق- حسام عبد المجيد- عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح
في الوسط: نبيل عماد "دونجا"- عمرو السيسي- محمد أشرف "روقا"- أحمد مصطفى "زيزو"- إبراهيما نداي- سيد عبد الله- سيف جعفر- مصطفى شلبي
في الهجوم: سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة
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