دوري أبطال إفريقيا - الزمالك يرتدي زيه التقليدي أمام شباب بلوزداد

تقرر أن يرتدي الزمالك زيه التقليدي الأبيض أمام شباب بلوزداد في افتتاح مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل شباب بلوزداد ضيفا على الزمالك في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة في افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأقيم عصر اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري غدا الجمعة باستاد القاهرة، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي الزمالك زيه التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء"، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق، اللون الأصفر.

وفي نفس الوقت، سيرتدي فريق شباب بلوزداد زيه باللون الأحمر "القميص الأحمر والشورت الأحمر والجوارب الحمراء"، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق اللون الأزرق.

وحضر الاجتماع من الزمالك كل من: أحمد حسني المدير الإداري وباسم زيادة مسئول العلاقات العامة، مصطفى ميلا مسئول المهمات، بالإضافة إلى طاقم التحكيم السنغالي المكلف بإدارة المباراة، ومسئولي النادي الجزائري.

وكان الزمالك قد حقق انتصار وحيد في آخر ثماني مباريات خاضهم الفريق بمختلف المسابقات.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة فرق شباب بلوزداد والترجي والمريخ السوداني.