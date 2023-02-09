مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الحل الوحيد لقيد صفقات الزمالك الشتوية إفريقيا

هل فات الأوان على قيد الزمالك لصفقاته الشتوية في قائمته الإفريقية؟ هذا كان سؤال FilGoal.com لمصدر موثوق داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قوائم الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت قائمة نادي الزمالك غياب ثلاثي الصفقات الجديدة أحمد بلحاج وناصر منسي ومحمود شبانة، والذي يرفض اتحاد الكرة منحهم بطاقات اللعب في المباريات حتى الآن.

وضمت قائمة الأبيض 32 لاعبا بينهم رباعي جديد وهم سامسون أكينيولا ومصطفى شلبي وعمرو السيسي واللاعب الشاب عبد الله محمد.

قال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـFilGoal.com بهذا الشأن: "قوائم الفرق المعلنة، أرسلناها لجميع الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية هذا العام، وذلك لأن الفرق كانت تشتكي من مشاركة لاعبين رفقة فرق وهم لا يعرفون إن كانوا مقيدين أم لا".

وأضاف "إذا أراد الزمالك إضافة صفقاته الجديدة لقائمته الإفريقية فلابد من قيدهم محليا أولا ثم التقدم بطلب إلى كاف، على أن يوافق عليه فيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي أو يرفضه وقتها".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك لم ينتظر تواجد الثلاثي الجديد في القائمة الإفريقية اليوم لأنه أمر طبيعي لعدم قبولهم على نظام التسجيل في الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن النادي يثق في قيد اللاعبين بصورة طبيعية بالقائمة الإفريقية فور حل أزمة التسجيل مع اتحاد الكرة.

الزمالك حسبما علم FilGoal.com أدرج أسماء اللاعبين الثلاثة في قائمته الإفريقية بالفعل في الموعد المحدد، لكنهم لم يظهروا في قائمة الفريق بسبب عدم قيدهم محليا حتى الآن وبالتالي عدم إمكانية قيدهم إفريقيا إلا بعد قيدهم محليا.

وتخطى الزمالك عقبتي إيليكت التشادي وفلامبو البوروندي في الأدوار التمهيدية وصولا لدور المجموعات.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويستهل الأبيض مشواره في البطولة بمواجهة شباب بلوزداد على استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.