الاتحاد الإنجليزي يتهم مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بسوء السلوك

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ناديي مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بسوء السلوك عقب المشادة التي وقعت بين لاعبي كلا الفريقين خلال المباراة التي جمعت بينهما.

وشهدت المباراة مشادة بين اللاعبين على إثرها تم استدعاء حكم الساحة لرؤية لقطة معادة عبر تقنية الفيديو وبناء عليها تم طرد كاسيميرو لاعب يونايتد بعد مسكه لنظيره في بالاس ويل هيوز من رقبته.

وجاء بيان الاتحاد الإنجليزي كالتالي:

تم اتهام مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بسوء السلوك عقب المشادة التي وقعت بين اللاعبين في الدقيقة 67 من المباراة التي أقيمت السبت الرابع من شهر فبراير الحالي.

لقد فشل كلا الناديين في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة أو امتنعوا عن السلوك الاستفزازي.

كما أن مانشستر يونايتد فشل في ضمان امتناع لاعبيه عن السلوك العنيف.

أمام مانشستر يونايتد وكريستال بالاس حتى الإثنين الموافق الـ13 من شهر فبراير الجاري للرد على الاتهامات.

وكان يونايتد فاز في المباراة التي أقيمت في ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف.