في الجول يكشف موقف الزمالك من قيد الثلاثي الجديد بالقائمة الإفريقية

الخميس، 09 فبراير 2023 - 16:36

كتب : FilGoal

فريق الزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قوائم الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت قائمة نادي الزمالك غياب ثلاثي الصفقات الجديدة أحمد بلحاج وناصر منسي ومحمود شبانة.

وضمت قائمة الأبيض 32 لاعبا بينهم رباعي جديد وهم سامسون أكينيولا ومصطفى شلبي وعمرو السيسي واللاعب الشاب عبد الله محمد.

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وعلم FilGoal.com أن الزمالك لم ينتظر تواجد الثلاثي الجديد في القائمة الإفريقية اليوم لأنه أمر طبيعي لعدم قبولهم على نظام التسجيل في الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويثق الزمالك في قيد اللاعبين بصورة طبيعية بالقائمة الإفريقية فور حل أزمة التسجيل مع اتحاد الكرة.

وتأتي ثقة نادي الزمالك في قيد صفقاته الجديدة بسبب تسجيلهم بشكل طبيعي على نظام تسجيل اللاعبين الخاص بالاتحاد المصري ويتبقى فقط تسوية الأمر مع الاتحاد.

وينتظر نادي الزمالك حل الأمر مع الاتحاد المصري قبل التقدم بتأكيد التسجيل إلى الاتحاد الإفريقي.

وكان نادي الزمالك قد رفع دعوى في القضاء المصري بسبب عدم قيد لاعبي الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

وتم تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد المقبل.

وتعاقد الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية مع ناصر منسي من البنك الأهلي والمغربي أحمد بلحاج من أسوان.

فيما عاد محمود شبانة بعد قطع إعارته من صفوف سموحة.

وتخطى الزمالك عقبتي إيليكت التشادي وفلامبو البوروندي في الأدوار التمهيدية وصولا لدور المجموعات.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويستهل الأبيض مشواره في البطولة بمواجهة شباب بلوزداد على استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.

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