وكيل بلحاج يستفسر من اتحاد الكرة عن موقف اللاعب مع الزمالك

أرسل وكيل أحمد بلحاج لاعب الزمالك الجديد خطابا للاتحاد الكرة للاستفسار عن موقف موكله من القيد.

أحمد بلحاج النادي : الزمالك الزمالك

وانضم بلحاج قادما من صفوف أسوان إلى الزمالك في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء. (طالع التفاصيل)

ونشبت أزمة بين الزمالك واتحاد الكرة في الساعات الأخيرة انتهت بعدم قيد صفقات الأبيض الشتوية.

وطالب الوكيل في خطابه لاتحاد الكرة معرفة الموقف الحالي للاعب من أجل اتخاذ الخطوات بناءً عليها، مع انتظار الرد خلال 3 أيام عمل.

ولم يتواجد اسم الجناح المغربي في قائمة الزمالك الإفريقية والتي لم أعلنها الاتحاد الإفريقي (كاف). (طالع التفاصيل)

بلحاج (25 عامًا) انضم إلى أسوان مطلع الموسم في صفقة مجانية قادمًا من إنتر كلوب ديسكالديس الأندوري.

وسبق لـ بلحاج اللعب في عدة أندية إسبانية مغمورة مثل كورنيلا، وديبورتيفو أراجون، وريال بالومبيديكا لينينسي، وأوريويلا.