الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لـ فلامنجو.. وموعد العودة إلى طنجة

استأنف فريق الأهلي تدريباته ظهر اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد مولاي عبد الله استعدادا لمواجهة فلامنجو البرازيلي.

ويلعب الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي في الخامسة والنصف من مساء السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خسر أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في نصف النهائي.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مواجهة ريال مدريد تدريبات بدنية واستشفائية في فندق الإقامة بالرباط.

وقاد كولر بقية اللاعبين في تدريبات متنوعة بدأت بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال واستمرت لمدة نصف ساعة.

وخاض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة بين اللاعبين.

وتغادر بعثة الأهلي مدينة الرباط وتعود إلى طنجة مجددا مساء اليوم الخميس.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد ابن بطوطة في مدينة طنجة.

ويلعب الأهلي للمرة الخامسة على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينما خسرها مرة واحدة.

ونجح الفريق المصري في التتويج بالميدالية البرونزية في النسختين السابقتين.