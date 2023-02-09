رابطة الأندية ترفض تأجيل مواجهتي الزمالك وفيوتشر في الدوري بسبب إفريقيا

الخميس، 09 فبراير 2023 - 15:17

كتب : أحمد الخولي

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

رفضت رابطة الأندية المصرية رفضها طلبات ناديي الزمالك وفيوتشر بتأجيل مباراتي الثنائي في الدوري المصري بسبب الارتباط بالمشاركات القارية.

ويشارك الزمالك في منافسات دوري أبطال إفريقيا ويستهل مشواره في دور المجموعات بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في السادسة من مساء غدا الجمعة.

أما فيوتشر فيواجه فريق كارا التوجولي يوم الأحد في افتتاح مباريات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

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وكشف بيان رابطة الأندية عن رفض طلبات التأجيل بسبب الرغبة في إنهاء الدوري في منتصف شهر يوليو على أقصى تقدير وانتظام المسابقة تدريجيا بناء على رغبة الجميع.

وأوضحت رابطة الأندية "تم رفض طلبات ناديي الزمالك وفيوتشر بتأجيل مبارياتهما في الدوري المصري بسبب الارتباط بالمشاركات القارية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية".

وأضاف "وكان الزمالك قد طلب تأجيل مباراته أمام سموحة المقرر لها الإثنين المقبل وهو ما تم رفضه".

وأوضح "ترغب رابطة الأندية في إنهاء الدوري في منتصف شهر يوليو على أقصى تقدير وانتظام المسابقة تدريجيا بناء على رغبة الجميع سواء الرابطة أو الأندية".

وشدد "ضغط المباريات على الأندية الإفريقية الأربعة وهم الأهلي والزمالك المشاركين في دوري الأبطال وفيوتشر وبيراميدز في الكونفدرالية، أمر طبيعي ومتعارف عليه قبل بداية الموسم".

وكان فيوتشر يرغب في تأجيل مواجهة الفريق أمام حرس الحدود والمقرر لها يوم الخميس، إذ يخوض الفريق مباراة أمام كارا التوجولي مساء الأحد.

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