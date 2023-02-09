مؤتمر الزمالك - عبد الشافي: نسعى لتغيير البداية غير الجيدة في إفريقيا.. ونعلم أننا مقصرون

اعترف محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك بتقصير اللاعبين ولكن طالب جماهير النادي بالدعم والمساندة قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويحل شباب بلوزداد ضيفا على الزمالك في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة في افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة أمام فاركو في الدوري المصري بثلاثة أهداف دون مقابل في آخر مباريات الفريق بالمسابقة.

وقال عبد الشافي في المؤتمر الصحفي: "غدا بداية جديدة في بطولة غائبة عن نادي الزمالك منذ فترة كبيرة، نسعى للظهور بشكل جيد أمام شباب بلوزداد".

وأضاف "البداية دائما كانت ليست بالجيدة في بطولات دوري أبطال إفريقيا".

وشدد عبد الشافي "نعلم أننا مقصرون ولكن نطالب الجماهير بالدعم والمساندة من أجل العودة للنتائج الجيدة".

واختتم عبد الشافي تصريحاته "كفى حديث في الوقت الحالي، علينا العمل والانتصار وتسجيل الأهداف في وقت مبكر".

وكان الزمالك قد حقق انتصار وحيد في آخر ثماني مباريات خاضهم الفريق بمختلف المسابقات.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة فرق شباب بلوزداد والترجي والمريخ السوداني.