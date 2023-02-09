مؤتمر الزمالك - فيريرا عن أزمة ثقة ورسالة إلى الجماهير وشكوى متكررة

تحدث جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن أزمة ثقة لبعض اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وطالب فيريرا خلال المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة شباب بلوزداد في افتتاح دوري أبطال إفريقيا، جماهير النادي بالاتحاد والبعد عن الانتقادات حتى يعود الفريق للانتصارات مجددا.

ويعاني الزمالك من عدم تحقيق الفوز سوى في مباراة واحدة بآخر ثماني مواجهات خاضهم الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء مؤتمر فيريرا كالآتي:

نتائج سيئة ومشاكل

"الجميع يعلم أن النتائج كانت سيئة خلال الفترة الماضية ومن الصعب شرح ما حدث خلال الشهر الماضي".

"لن نتحدث في المشاكل ولن نضيع وقتا فيما حدث، نعمل من أجل إيجاد حلول للوصول إلى المستوى الذي كنا عليه".

"يجب ألا ننسى أن الزمالك هو بطل الدوري والكأس، وإذا تناسينا ذلك فنحن ننسى التاريخ، نعمل بكل قوة من أجل استعادة النتائج الإيجابية".

"لا يوجد وقت كاف للتدريب وهذا تحدثت عنه مرارا وتكرارا، بدون التدريب من الصعب تصحيح الأخطاء، لذلك سنعتمد على اللاعبين بشكل أكبر".

"نبدأ بطولة كبيرة ومختلفة عن مسابقة الدوري، مرحلة المجموعات ست مباريات ولا بد من الفوز في أول لقاء وحصد جميع نقاط المباريات على ملعبنا، لأن الخصوم خارج ملعبنا سيكونوا في منتهى القوة".

الجماهير

"اللعب في الجزائر أو تونس بجماهير سيمثل ضغط كبير غير موجود في مصر، وهنا فارق الضغط بين هنا وهناك وسيكون له تأثير".

"سنواجه متصدر الدوري الجزائري وهم فريق يمتلك لاعبين مميزين، ولكن كان هناك توقف خلال الفترة الأخيرة وهذا سيمنحهم اللعب بعد اتزان كامل".

"يضم بلوزداد لاعبين من منتخب المحليين والمنافسة لن تكون سهلة".

"رسالتي إلى الجماهير أننا غير مرتاحين في الوضع الحالي والنتائج الحالية، هذا الوقت لنا كمجموعة علينا تكرار ما فعلناه العام الماضي".

"يوجد انقسام بين الجماهير والفريق ولكن بالإرادة سنبذل أقصى جهد من أجل الوصول إلى الجماهير وأرجو منهم التوقف عن هتافات النقد ونعود كما فعلنا الموسم الماضي".

"عندما اتحدنا وصلنا إلى أهدافنا ومن الضروري أن نسلك نفس الطريق مرة أخرى، نحن سنلعب مع الجماهير وسنذهب لهم ونتمنى أن يقتربوا منا ويساندوا اللاعبين، غدا ستكون بداية فترة جديدة مع الجمهور".

خطة اللعب وجودة اللاعبين

"عندما لعبنا بخطة 3-4-3 انزعج البعض من لاطريقة وعندما غيرناها البعض الآخر انزعج، علينا فهم شيء مهم وهو أننا نقوم باختيار الطريقة طبقا لما يناسب الفريق واللاعبين، من الصعب خوض موسم كامل بنفس الشكل".

"جودة وحالتهم الفنية تكون سبب رئيسي في تغيير طريقة اللعب وذلك حسب سير المباراة، من الصعب تحجيم اللاعبين في مساحة معينة وطريقة لعب واحدة وأكبر دليل زيزو الذي حصل على لقب أفضل لاعب في مصر بسبب لعبه في الخط الأمامي".

وأضاف مازحا "أعتقد أن عبد الشافي من الأسهل له اللعب في الملعب عن حضور المؤتمرات الصحفية، ذلك أول مؤتمر يحضره".

"عبد الشافي لعب كمدافع وظهير، إمام عاشور الذي نفتقده لعب في الوسط واليسار واليمين وهذا تسبب في نموه كلاعب وبعد احترافه سيرى أمور أكثر".

"هناك مشكلة مع بعض اللاعبين بسبب الإصابات، التأقلم لم يكن سهلا، يجب أن نفوز دائما ونستمر في الفوز".

الماضي والمستقبل

"قدمنا موسم ماضي جيد وخسرنا مع الهلال في بطولة سوبر وهو الآن في نهائي كأس العالم للأندية ثم من الأهلي أيضا، هناك أشياء كثيرة حدثت ولكن ليس هذا وقتا للحديث عنها، هذا الوقت لإيجاد حلول العودة سريعا".

"كرة القدم تتطلب أن تمتلك لاعبين لديهم القدرة على اللعب في أكثر من مركز".

"بلوزداد فريق قوي ويتصدر الدوري الجزائري، نبدأ البناء للمستقبل من الوقت الحاضر، هناك أزمة ثقة لبعض اللاعبين ولكن سوف نتخطاها جميعا".

"لن نسمع أي مواقع تتحدث بشكل سيء عن الزمالك بعد أن صمتوا لفترة كبيرة أثناء التتويج بالدوري والكأس".

"نلعب أمام بلوزداد ثم سموحة ثم المريخ في ليبيا بعد يومين، ذلك أمر صعب للغاية".

"نعمل على حلول كثيرة ولكن في بعض الأحيان عدم وجود وقت ولاعبين يكون عائقا، الأهم في هذه المرحلة هو الاستقرار".

"علينا استرداد قوتنا الذهنية مرة أخرى من أجل العودة إلى الانتصار مجددا".