عماد النحاس مديرا فنيا لـ طلائع الجيش

تولي عماد النحاس تدريب فريق طلائع الجيش خلفا لـ محمد يوسف.

وأعلن يوسف منذ قليل رحيله عن تدريب الفريق بعد قيادته خلال 14 مباراة بالدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وسيكون النحاس ثالث مدرب يقود الفريق الموسم الحالي بعد علاء عبد العال ومحمد يوسف.

ويتكون الجهاز الفني للنحاس من:

علاء عبد الغني: مدرب عام

ياسر علي: مدرب

عبد الرحمن فاروق: مدرب

محمد فتحي: مدرب حراس مرمى

محمد سعد: مخطط أحمال

وسبق أن قاد النحاس كل من أسوان والشرقية والرجاء وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد.

وقاد النحاس أسوان للتأهل للدوري الممتاز، كما ساهم في تأهل المقاولون العرب للكونفدرالية الإفريقية.

وتولى يوسف تدريب الفريق بدءا من الجولة الرابعة وحتى نهاية الدور الأول من المسابقة.

وخلال 14 مباراة حقق الفريق تحت قيادته انتصارين وتعادل في 6 وخسر في 6.

وسجل الفريق معه 15 هدفا واستقبل 21.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة.

وحل يوسف البالغ 52 عاما خلفا لـ علاء عبد العال الذي رحل عن تدريب الفريق بعد مرور 3 جولات فقط.

ويستعد طلائع الجيش للقاء الداخلية في الجولة 18 من الدوري.