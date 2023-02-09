محمد يوسف يعلن رحيله عن قيادة طلائع الجيش

الخميس، 09 فبراير 2023 - 13:40

كتب : رضا السنباطي

محمد يوسف - طلائع الجيش

أعلن محمد يوسف المدير الفني لـ طلائع الجيش رحيله عن تدريب الفريق.

وتولى يوسف تدريب الفريق بدءا من الجولة الرابعة وحتى نهاية الدور الأول من المسابقة.

وخلال 14 مباراة حقق الفريق تحت قيادته انتصارين وتعادل في 6 وخسر في 6.

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وسجل الفريق معه 15 هدفا واستقبل 21.

وكتب يوسف عبر حسابه الشخصي: "حاولت مع الجهاز الفني وبكل الامكانيات المتاحة تقديم مستوى متميز وأداء فني مختلف رغم الاستغناء عن مجموعة مميزة من اللاعبين في بداية الموسم، ورغم ذلك بشهادة الجميع والوسط الكروي بالكامل على تقديم فريق طلائع الجيش لمستوى فني مميز".

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة.

وحل يوسف البالغ 52 عاما خلفا لـ علاء عبد العال الذي رحل عن تدريب الفريق بعد مرور 3 جولات فقط.

ويستعد طلائع الجيش للقاء الداخلية في الجولة 18 من الدوري.

محمد يوسف طلائع الجيش في الدوري الدوري المصري
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