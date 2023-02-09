مؤتمر شباب بلوزداد - بلخيتر: لا نهتم بوضعية الزمالك الحالية.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

يرى مختار بلخيتر لاعب فريق شباب بلوزداد عدم اهتمام فريقه بموقف الزمالك الحالي والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحل شباب بلوزداد ضيفا على الزمالك في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة في افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد حقق انتصار وحيد في آخر ثماني مباريات خاضهم الفريق بمختلف المسابقات.

وقال بلخيتر في المؤتمر الصحفي: "الزمالك فريق كبير ومعروف، ونستعد لمواجهة صعبة وعلينا التحضير والاهتمام".

وشدد "يمتلك الزمالك لاعبين كبار مثل سيف الجزيري وأحمد زيزو".

وأوضح بلخيتر "لا يهمنا وضعية فريق الزمالك الحالية ولكننا سنلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

واختتم لاعب شباب بلوزداد تصريحاته "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة جيدة في بداية دور المجموعات".

ويقع شباب بلوزداد في المجموعة الرابعة رفقة فرق الزمالك والترجي والمريخ السوداني.