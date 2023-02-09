التشكيل - مابولولو يقود الاتحاد.. وثنائي في هجوم أسوان

يقود محمود علاء دفاع الاتحاد السكندري أمام ثنائية هجومية لأسوان مكونة من محمد حمدي زكي وديلسون كاموني في افتتاح مباريات الدور الثاني من الدوري المصري والجولة 18.

ويحل زهرة الجنوب ضيفا على زعيم الثغر في لقاء يقام على استاد برج العرب بالأسكندرية.

ويبدأ الأنجولي كريستيفاو مابولولو في هجوم الاتحاد، بينما يتواصل غياب الجابوني ماليك إيفونا عن هجوم الضيوف بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: صبري رحيل - محمود علاء – خالد صبحي – هشام صلاح

الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

الهجوم: إبراهيم حسن – كريستيفاو مابولولو – إسلام عبد النعيم

فيما جاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – إسلام جمال - محمد مصطفى

الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني

وتفوق الاتحاد في لقاء الدور الأول وافتتاح الموسم على أسوان بملعبه بنتيجة 1-0.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 28 نقطة.

فيما يحتل أسوان المركز الثامن برصيد 22 نقطة.