قائمة بيراميدز الإفريقية - قيد توفيق وضم الأجنبي الشاب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة فريق بيراميدز الإفريقية استعدادا لخوض منافسات بطولة الكونفدرالية.

وشهدت القائمة والتي تضم 38 لاعبا، قيد أحمد توفيق العائد إلى الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

كما ضم بيراميدز النيجيري الشاب صامويل تولولبي أوجو والذي انتقل إلى بيراميدز قبل ختام سوق الانتقالات الشتوية.

وجاءت قائمة بيراميدز الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد دعدور - يوسف نادر

الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد الشيبي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - أحمد الصاوي - أسامة جلال - أحمد فتحي.

الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمود عبد العاطي - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - صامويل تولولبي أوجو - محمود صابر - أحمد فوزي عطية - محمود علي العربي - يوسف بسطاوي - عبد الرحمن سيد.

الهجوم: إسلام عيسى - محمود وادي - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - محمد الجباس - فخر الدين بن يوسف.

ويقع بيراميدز في المجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية بجوار أندية فيوتشر والجيش الملكي المغربي وكارا التوجولي.

ويستهل بيراميدز مشواره بمواجهة الجيش الملكي المغربي مساء الأحد.