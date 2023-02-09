قائمة فيوتشر الإفريقية - محمد عبد السلام اللاعب رقم 40

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة فيوتشر النهائية المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2022-2023.

وشهدت قائمة فيوتشر انضمام محمد عبد السلام مدافع الزمالك الذي انتقل لصفوف الفريق في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

وبات عبد السلام اللاعب رقم 40 في قائمة فيوتشر الإفريقية، مما جعل الفريق مستفيدا من كافة عناصره في المسابقة.

وجاءت قائمة فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي – محمود عبد الرحيم "جنش" – أحمد يحيى – محمد طارق – رمضان جمعة.

الدفاع: باسم علي – علي الفيل – محمود رزق – محمود مرعي – مروان صحراوي – طارق طه – جوزيف جوناثان – سعد سمير – محمود شعبان – محمد عبد العزيز - عمر كمال عبد الواحد – هشام حافظ – محمد عبد السلام.

الوسط: محمد فاروق – ناصر ماهر – أحمد رفعت – عبد الله ياسين – مهند لاشين – أيمن الصفاقسي – كريم وليد – مصطفى البدري – عمر فتحي – محمد رضا – غنام محمد – عبد الكبير الوادي – عمر صلاح – عبد الرحمن أشرف "مانو" – هشام عادل – علي زعزع.

الهجوم: مروان محسن – عمر السعيد – أحمد عاطف – الحاجي باري – بيلو توندي – عمر صلاح.

ويتواجد فيوتشر في مجموعة تضم كارا برازفيل الكونغولي وبيراميدز والجيش الملكي المغربي.

ويحل فيوتشر ضيفا على كارا يوم الأحد المقبل في بداية مشواره بدور المجموعات.

وتفوق فيوتشر في مشواره على بول جينجا الأوغندي ثم كالون السيرالوني.

ووضع الفريق في مشاركته الأولى أقدامه بدور المجموعات بالتفوق بركلات الترجيح على بريميرو دي أجوستو الأنجولي.