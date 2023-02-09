تين هاج: ما حدث أمام ليدز غير مقبول

الخميس، 09 فبراير 2023 - 11:56

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وليدز

انتقد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد لاعبيه بسبب الأداء الذي ظهر بداية كل شوط من لقاء ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء.

استقبل يونايتد هدفا في بداية الشوط الأول وتكرر الأمر في الشوط الثاني، لكن الشياطين الحمر سجلوا هدفين لتنتهي المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي بالتعادل 2-2.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "استقبال هدف مبكر في كل شوط أمر سيئ للغاية وغير مقبول".

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وأضاف المدرب الهولندي "كنا متراجعين وكان علينا أن نقاوم. لقد ارتكبنا أخطاء كبيرة. هذا يتعلق بالشخصية".

وتابع "لم نكن مستعدين للدخول في المواجهات الفردية، وأسلوب اللعب كان سيئًا أيضًا في البداية عندما كنا نخسر الكرة".

وأكمل "لم نتبع ما تدربنا عليه وسرعان ما تأخرنا في النتيجة في الشوط الأول، تكرر الأمر في الشوط الثاني".

واستطرد "يجب أن أشكر الفريق على مرونته والطريقة التي يرد بها. أعتقد أننا نقدم كرة قدم جيدة حقًا، ولم نخلق فرصا كبيرة، لكن في النهاية سجلنا هدفين رائعين".

وأتم تين هاج"أعتقد إذا كنا قد تعادلنا قبل نهاية الشوط الأول لكنا فزنا بالمباراة. وإذا لم تهتز شباكنا بداية الشوط الثاني لكنا فزنا بالمباراة".

وافتتح ويلفريد نونتو أهداف المباراة في الثانية 55 لصالح ليدز بتسديدة زاحفة.

وسجل رافائيل فاران مدافع يوناتيد هدفا ثانيا لليدز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48.

وقلص ماركوس راشفورد النتيجة برأسية في الدقيقة 62.

وأدرك جادون سانشو التعادل ليونايتد عقب ثماني دقائق.

بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد لـ43 نقطة ليحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

فيما يبتعد يونايتد عن ملاحقه نيوكاسل بفارق ثلاث نقاط وللأخير لقاء أقل.

أما ليدز فوصل للنقطة 19 يحتل بهم المركز الـ16.

وسوف يلتقي الفريقان بعد 120 ساعة وبالتحديد يوم الأحد المقبل مرة أخرى وتلك المرة في ملعب ليدز ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

مانشستر يونايتد ليدز يونايتد إريك تين هاج
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