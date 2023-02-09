قائمة الأهلي الإفريقية - قيد كهربا وقندوسي ولاعب الشباب ضمن ستة أسماء جديدة

الخميس، 09 فبراير 2023 - 11:37

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

أتم النادي الأهلي قائمته الإفريقية المكونة من 40 لاعب استعدادا لخوض منافسات دور المجموعات.

ونجح الأهلي في قيد ستة لاعبين جدد بينهم محمود عبد المنعم كهربا بالإضافة إلى الصفقات الجديدة وعبد الرحمن رشدان مدافع الشباب.

وانضم الرباعي مروان عطية وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي والجزائري أحمد قندوسي إلى قائمة الفريق القارية.

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وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (1) - علي لطفي (16) - مصطفى شوبير (31) - حمزة علاء (33).

الدفاع: خالد عبد الفتاح (2) - كريم الدبيس (3) - محمود متولي (4) - رامي ربيعة (5) - ياسر إبراهيم (6) - أيمن أشرف (12) - علي معلول (21) - محمد عبد المنعم (24) - محمد هاني (30) - أكرم توفيق (25) - محمد مغربي (39) - عبد الرحمن رشدان (29) - كريم فؤاد (28) - محمد أشرف (40).

الوسط: حمدي فتحي (8) - أحمد عبد القادر (9) - مروان عطية (13) - أليو ديانج (15) - حسين الشحات (14) - عمرو السولية (17) - محمد مجدي أفشة (19) - محمد محمود (22) - أحمد قندوسي (26) - بيرسي تاو (23) - طاهر محمد (27) - رأفت خليل (32) - محمد فخري (34) - زياد طارق (35) - أحمد نبيل كوكا (36) - ميدو نبيل (37) - محمد الضاوي كريستو (38).

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا (7) - محمد شريف (10) - برونو سافيو (11) - حسام حسن (18) - شادي حسين (20).

*بين الأقواس أرقام قمصان اللاعبين في البطولة القارية

وبالتالي تصبح قائمة الأهلي الفعلية مكونة من 34 لاعبا فقط بعد رحيل الرباعي (محمد مغربي - محمد محمود - زياد طارق - حسام حسن) ضمن سوق الانتقالات الشتوية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تأكد غياب الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا رفقة أندية ماميلودي صنداونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويفتتح الأهلي مبارياته عندما يحل ضيفا على الهلال السوداني يوم السبت 18 فبراير ضمن مباريات الجولة الثانية.

وكانت مباراة الجولة الأولى قد تأجلت للأهلي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي في الخامسة والنصف من مساء السبت المقبل أمام فريق فلامنجو البرازيلي لتحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.

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