سانشو ينقذ يونايتد من الهزيمة أمام ليدز ويخطف تعادلا في بداية مواجهتي الـ120 ساعة

أنقذ جادون سانشو مانشستر يونايتد من الهزيمة أمام ليدز يونايتد وسجل هدفا منح به فريقه نقطة مثيرة.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ليدز مساء الأربعاء بهدفين لكل منهما في ملعب أولد ترافورد في لقاء مؤجل من ثامن جولات الدوري الإنجليزي.

افتتح ويلفريد نونتو أهداف المباراة في الثانية 55 لصالح ليدز بتسديدة زاحفة.

وسجل رافائيل فاران هدفا ثانيا لليدز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48.

وقلص ماركوس راشفورد النتيجة برأسية في الدقيقة 62.

وأدرك جادون سانشو التعادل ليونايتد عقب ثماني دقائق.

بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد لـ43 نقطة ليحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

فيما يبتعد يونايتد عن ملاحقه نيوكاسل بفارق ثلاث نقاط وللأخير لقاء أقل.

أما ليدز صول للنقطة 19 يحتل بهم المركز الـ16.

وسوف يلتقي الفريقان بعد 120 ساعة وبالتحديد يوم الأحد المقبل مرة أخرى وتلك المرة في ملعب ليدز ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهدف مفاجئ في الثانية 55 من ليدز بتسديدة من نونتو.

وكاد باسكال ستريك يضاعف النتيجة لكن ديفيد دي خيا تألق وتصدى له.

وسدد أليخاندرو جارناتشو كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وتبع تلك التسديدة واحدة أخرى ولكنها من مارسيل سابيتزر لكنها مثل السابقة مرت بجوار المرمى.

وكاد جارناتشو يسجل هدفا بعدما راوغ حارس ليدز لكن مدافع الضيوف شتت الكرة من على خط المرمى.

وسدد سابيتزر كرة قوية تصدى لها حارس ليدز.

وطلب ليدز الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء حتى بعد العودة لتقنية الفيديو.

ومع بداية الشوط الثاني سدد كرسينسيو سامرفيل الكرة وارتطمت بفاران لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الثاني للضيوف.

وفي الدقيقة 62 قلص راشفورد النتيجة برأسية إثر عرضية من ديوجو دالوت.

وكاد ليدز يوسع الفارق مجددا لكن تسديدة بريندين أرنسون من ركلة حرة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى يونايتد.

وعقب ثماني دقائق سجل سانشو التعادل بتسديدة بيمناه.

ضغط يونايتد بقوة وكاد فاران يسجل هدفا ثالثا لكن رأسيته تصدى لها حارس ليدز.

وكاد مدافع ليدز يسجل في مرماه لكن الحارس تألق.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.