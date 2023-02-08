انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (2) ليدز.. تعادل مثير

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 21:49

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد وليدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وليدز يونايتد والمؤجلة من ثامن جولات الدوري الإنجليزي والتي تقام في ملعب أولد ترافورد.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق87: لاعب ليدز كاد يسجل في مرماه لكن الحارس أمسك الكرة بثبات.

ق78: رأسية من فاران بعد عرضية من برونو لكن حارس ليدز تألق وتصدى له وحولها لركلة ركنية.

ق71: جووووووووووووووووووول ثااااااان ساااانشو يسجل الهدف الثاني ليونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق65: تسديدة من بريندين أرنسون من ركلة حرة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى دي خيا.

ق62: جوووووووووووووول أووووول ليونايتد برأسية من راشفورد بعد عرضية من دالوت.

ق48: جوووووووول ثاااان لليدز عن طريق فاران بعدما ارتطمت به تسديدة كريسنسيو سامرفيل.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليدز بهدف دون رد.

ق45:+7: بعد العودة لتقنية الفيديو الحكم لا يحتسب ركلة جزاء لليدز.

ق45: 8 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: سقوط من ويلفريد نونتو لكن الحكم لا يحتسب ركلة جزاء لليدز.

ق32: تسديدة قوية من سابيتزر تصدى لها حارس ليدز.

ق27: جارناتشو يمر من حارس ليدز ويسدد الكرة لكن أحد المدافعين شتتها من على خط المرمى.

ق19: تسديدة من سابيتزر مرت بجوار المرمى بقليل.

ق18: تسديدة من جارناتشو مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ق12: تسديدة قوية من باسكال ستريك لكن دي خيا تألق وتصدى له.

ق1: جوووول أوووول مبكر جدا لليدز في الثانية 55 عن طريق تسديدة من ويلفريد نونتو.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد ليدز الدوري الإنجليزي
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