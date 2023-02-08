الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة 17

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 18:00

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - بحري

اشتعلت مجموعة بحري في الدرجة الثانية من الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة 17.

وأقيمت اليوم 6 مباريات بعد تأجيل مباراة الهلال مع نبروه بسبب سقوط الأمطار. (طالع التفاصيل)

فتراجع دكرنس للمركز الرابع برصيد 28 نقطة فيما ارتقى جمهورية شبين للمركز الثاني برصيد 29 نقطة.

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - اشتعال مجموعة بحري.. طنطا يتصدر وشبين ينتصر على دكرنس بطولة العالم لليد - كريم هنداوي رجل مباراة مصر والبحرين الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الدور الأول في مجموعة بحري الدرجة الثانية - دكرنس يحافظ على صدارة بحري.. وقمة زد والسكة الحديد تنتهي سلبيا

واستغل طنطا تلك النتيجة وانفرد بالصدارة برصيد 30 نقطة بعدما فاز على المصري بالسلوم بنتيجة 2-0.

وجاءت نتائج مباريات الجولة 17 من مجموعة بحري:

Image

وإليكم ترتيب مجموعة بحري عقب نهاية لقاء اليوم:

مجموعة بحري الدرجة الثانية
نرشح لكم
الدرجة الثانية - اشتعال مجموعة بحري.. طنطا يتصدر وشبين ينتصر على دكرنس الدرجة الثانية - إلغاء مباراة الهلال ونبروه بسبب الأمطار الدرجة الثانية - محمد العتراوي مدربا مساعدا لبروكسي الدرجة الثانية - صراع رباعي.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 16 الدرجة الثانية - أمير عزمي يكشف أسباب استقالته من تدريب السكة الحديد الدرجة الثانية - صدارة القناة في مهب الريح.. السكة الحديد يضيع الفرصة الدرجة الثانية - دربي هادئ وصدارة لافيينا في أولى مباريات الدور الثاني انتقالات في الجول - 20 صفقة من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر يونايتد – سابيتزر أساسي لأول مرة.. وجارناتشو يبدأ ضد ليدز 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كورتوا خارج قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية.. وقيد ثنائي الفريق المستبعد 44 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي ضد ريال مدريد.. امتلاء الملعب بالجماهير 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
تقرير: بوسكيتس سيخفض راتبه للبقاء في برشلونة.. ومشكلة مرتقبة 48 دقيقة | الدوري الإسباني
تقارير: مقتل كهرمان لاعب النمسا السابق.. وانتحار قاتله ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - انتصار الأهلي والزمالك في افتتاح مباريات كأس السوبر ساعة | رياضات أخرى
"ديكلان رايس أفضل من كاسيميرو وبارتي" ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل كأس العالم للأندية – شريف يقود هجوم الأهلي ضد ريال مدريد.. وأفشة أساسي ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز.. القنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) سياتل ساوندرز.. الأحمر إلى نصف النهائي 4 تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز