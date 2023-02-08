الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة 17
الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 18:00
كتب : FilGoal
اشتعلت مجموعة بحري في الدرجة الثانية من الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة 17.
وأقيمت اليوم 6 مباريات بعد تأجيل مباراة الهلال مع نبروه بسبب سقوط الأمطار. (طالع التفاصيل)
فتراجع دكرنس للمركز الرابع برصيد 28 نقطة فيما ارتقى جمهورية شبين للمركز الثاني برصيد 29 نقطة.
واستغل طنطا تلك النتيجة وانفرد بالصدارة برصيد 30 نقطة بعدما فاز على المصري بالسلوم بنتيجة 2-0.
وجاءت نتائج مباريات الجولة 17 من مجموعة بحري:
وإليكم ترتيب مجموعة بحري عقب نهاية لقاء اليوم:
🔴 طنطا يتصدر مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية المصري pic.twitter.com/fKsj1pzYj0— FilGoal (@FilGoal) February 8, 2023
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