الدرجة الثانية - إلغاء مباراة الهلال ونبروه بسبب الأمطار

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 15:34

كتب : FilGoal

إلغاء مباراة الهلال ونبروه

قرر محمد عبد الحافظ حكم منطقة الشرقية إلغاء مباراة الهلال بمطروح ونبروه بدوري الدرجة الثانية المصري بسبب الأمطار.

المباراة كان من المقرر لها أن تقام اليوم الأربعاء على ملعب مركز شباب مطروح في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

وقرر الحكم إلغاء المباراة لعدم صلاحية أرض الملعب بسبب الأمطار الشديدة التي أنهالت عليه صباح اليوم مع تحديد موعد جديد لإقامة المباراة في وقت لاحق.

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ويحتل نبروح المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية برصيد 23 نقطة بينما يحتل هلال مطروح المركز الـ 14 برصيد 13 نقطة.

وبعد إلغاء المباراة سيتبقى عصر اليوم مباريات كل من

بايونيرز × أبوقير

الأوليمبي × الحمام

سبورتنج × المنصورة

كفر الشيخ × بلدية المحلة

طنطا × المصري بالسلوم

دكرنس × جمهورية شبين

هلال مطروح نبروه دوري الدرجة الثانية المصري
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