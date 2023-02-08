الدرجة الثانية - اشتعال مجموعة بحري.. طنطا يتصدر وشبين ينتصر على دكرنس

شهدت الجولة 17 من مجموعة بحري لـ دوري الدرجة الثانية المصرية تقلبا في صدارة الترتيب.

وأقيمت اليوم 6 مباريات بعد تأجيل مباراة الهلال مع نبروه بسبب سقوط الأمطار. (طالع التفاصيل)

جمهورية شبين انتصر على دكرنس المتصدر بنتيجة 2-1 وأشعل الصدارة.

فتراجع دكرنس للمركز الرابع برصيد 28 نقطة فيما ارتقى جمهورية شبين للمركز الثاني برصيد 29 نقطة.

واستغل طنطا تلك النتيجة وانفرد بالصدارة برصيد 30 نقطة بعدما فاز على المصري بالسلوم بنتيجة 2-0.

🔴 نتائج مباريات اليوم في دوري الدرجة الثانية المصري pic.twitter.com/ciSXZQIBfQ — FilGoal (@FilGoal) February 8, 2023

وتعادل بلدية المحلة بنتيجة 1-1 مع كفر الشيخ وظل ثالثا برصيد 28 نقطة.

وبنفس النتيجة تعادل بايونيرز مع أبو قير للأسمدة، ليظل في المركز الأخير دون فوز حتى الآن.

وأيضا تعادل الأولمبي مع الحمام بنتيجة 1-1.

وانتصر سبورتنج على المنصورة بثلاثة أهداف مقابل هدف وابتعد عن مراكز الهبوط برصيد 19 نقطة.