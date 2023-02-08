مران الزمالك – فيريرا يؤكد للاعبين ثقته فيهم.. وعودة الزناري وعبد الغني

أكد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك للاعبي فريقه على كامل ثقته فيهم لتحقيق الأهداف المطلوبة وتخطي أي صعاب خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك فإن المدرب البرتغالي طالب اللاعبين بمواصلة العمل بقوة وتركيز للظهور بأفضل شكل في بداية مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك منافسه شباب بلوزداد الجمعة في استاد القاهرة في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويلعب الزمالك وبلوزداد في المجموعة بجوار كل من الترجي والمريخ.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا للاعبين لرفع المعدل البدني لهم.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة لحسام عبد المجيد مدافع الفريق خلال المران اليوم.

وشارك في المران مصطفى الزناري بعد شفائه من إصابة بإجهاد في العضلة الخلفية.

كما شارك محمد عبد الغني في المران بعد غيابه عن لقاء فاركو الأخير لمعاناته من إجهاد في العضلة الأمامية.

ويعقد فيريرا مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهرا في استاد القاهرة للحديث عن مواجهة شباب بلوزداد.