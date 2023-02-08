"كيف تكذبون في الحياة والموت!".. أنباء صادمة ومتضاربة بشأن عملية إنقاذ أتسو

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 17:32

كتب : FilGoal

كريستيان أتسو

بعد حوالي يوم من النبأ السعيد -وسط الكثير من البكاء والدمار- باستخراج كريستيان أتسو حيًا من تحت الأنقاض، تحوّل الأمر إلى لغز غامض غير مفهوم.

أحمد حسن كوكا

النادي : ألانياسبور

كريستيان أتسو

النادي : هاتاي سبور

هاتاي سبور
الدوري التركي

أنباء أخرى جديدة خرجت اليوم الأربعاء لتنفي استخراج أتسو، فيما أوضحت أنباء أخرى أن مكانه غير معروف.

وصرّح فولكان ديميريل المدير الفني لـ هاتاي سبور -فريق أتسو-: "ليس هناك أنباء عن كريستيان أتسو أو سافوت مديرنا الرياضي حتى الآن".

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وأضاف ديميريل متعجبا: "لو كانا في في المستشفى لماذا لن نعلن عن ذلك؟ سأعلن بمجرد أن أحصل على معلومات جديدة".

فيما أوضحت فرانشيسكا أشيتي أودوتون سفيرة غانا في تركيا: "وزارة الخارجية التركية ليست واثقة من المستشفى التي أُرسِل إليها أتسو بسبب الارتباك الحاصل في البلاد".

وأضافت: "لقد أطلعتني وزارة الخارجية صباح اليوم أنهم يعملون بجد للعثور على المستشفى التي نُقل إليها أتسو، أنتظر ردهم لأني أريد زيارته في أقرب فرصة".

فيما غرّد نانا سيتشيري وكيل أتسو عبر تويتر:

"بعد الأنباء الصادرة من النادي أمس بأن أتسو قد تم إنقاذه على قيد الحياة، فنحن لا نعرف مكان كريستيان حتى الآن. الوقت صعب للغاية على عائلة اللاعب، نفعل كل ما يمكننا لتحديد مكان أتسو".

بينما كتب المصري أحمد حسن كوكا عبر حسابه في إنستجرام:

"لا أصدق أن بعض الناس يكذبون في أمور الحياة والموت! كيف يمكنهم القول إنهم أنقذوا أتسو وبعد ذلك أسمع الآن أنها كانت أكذوبة وأنه لا يزال تحت الأنقاض! أرجوكم صلّوا لأجله، أدعو الله أن يحميه وأن يخرج في أسرع وقت".

وتزامل كوكا سابقًا مع أتسو في فريق ريو آفي البرتغالي في مطلع مسيرة الثنائي في أوروبا.

وضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا بقوة 7,7 ريختر، أسفر عن وفاة أكثر من 8 آلاف شخص.

أتسو (31 عامًا) انضم إلى هاتاي سبور مطلع الموسم الجاري قادمًا من الرائد السعودي.

وسبق لـ أتسو تمثيل أندية بورتو، وريو آفي، وتشيلسي وفيتيسيه، وإيفرتون، وبورنموث، ومالاجا، ونيوكاسل يونايتد.

ويمتلك أتسو 60 مباراة دولية مع منتخب غانا سجل خلالها 10 أهداف، وقد شارك معه في كأس العالم 2014، كما حل وصيفًا في كأس الأمم الإفريقية 2015.

كريستيان أتسو الدوري التركي تركيا
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