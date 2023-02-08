للمرة الأولى.. زينشينكو لاعب الشهر في أرسنال

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 17:32

كتب : FilGoal

ديان كولوسيفسكي مع أولكسندر زينشينكو - توتنام أمام أرسنال

حاز أولكسندر زينشينكو على جائزة لاعب الشهر في أرسنال عن يناير الماضي.

وتوج الدولي الأوكراني بالجائزة للمرة الأولى مع أرسنال منذ انضمامه في الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي.

وفاز زينيشينكو بالجائزة بعدما تفوق على إيدي نيكيتاه الذي أتي في المركز الثاني وجابرييل مارتينيلي صاحب المركز الثالث.

وخاض الأوكراني مباريات أرسنال في شهر يناير الثلاث في الدوري الإنجليزي ومباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبشكل عام شارك زينشينكو مع أرسنال في 17 مباراة بجميع المسابقات، صنع خلالها هدفا وحيدا.

وانتقل زينشينكو إلى أرسنال صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي في صفقة قدرت بحسب التقارير 35 مليون يورو.

ويمتلك زينشينكو عقدا مع أرسنال مستمر حتى 2026.

ويعتلي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

أولكسندر زينشينكو أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
"ديكلان رايس أفضل من كاسيميرو وبارتي" تشكيل نانت - مصطفى محمد على الدكة أمام أنجيه في كأس فرنسا لوريس يغيب عن توتنام لشهرين فان نيستلروي: جاكبو رفض نصيحتي واقتنع بما قاله فان دايك ديلي ميل: عرض قطري لشراء مانشستر يونايتد فرديناند: سانشو بمثابة صفقة جديدة ليونايتد مؤتمر تين هاج - عن الاستئناف ضد طرد كاسيميرو.. وعقوبة مانشستر سيتي قبل أن يتمم عامه الأول.. ليدز يعلن إقالة مارش
أخر الأخبار
كورتوا خارج قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية.. وقيد ثنائي الفريق المستبعد 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي ضد ريال مدريد.. وصول لاعبي الفريقين 20 دقيقة | كأس العالم للأندية
تقرير: بوسكيتس سيخفض راتبه للبقاء في برشلونة.. ومشكلة مرتقبة 21 دقيقة | الدوري الإسباني
تقارير: مقتل كهرمان لاعب النمسا السابق.. وانتحار قاتله 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - انتصار الأهلي والزمالك في افتتاح مباريات كأس السوبر 35 دقيقة | رياضات أخرى
"ديكلان رايس أفضل من كاسيميرو وبارتي" ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل كأس العالم للأندية – شريف يقود هجوم الأهلي ضد ريال مدريد.. وأفشة أساسي ساعة | كأس العالم للأندية
تشكيل ريال مدريد - عودة ألابا أمام مدربه السابق.. مودريتش وكروس منذ البداية ضد الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز.. القنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) سياتل ساوندرز.. الأحمر إلى نصف النهائي 4 تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز