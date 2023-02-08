للمرة الأولى.. زينشينكو لاعب الشهر في أرسنال

حاز أولكسندر زينشينكو على جائزة لاعب الشهر في أرسنال عن يناير الماضي.

أوليكساندر زينشينكو النادي : أرسنال أرسنال

وتوج الدولي الأوكراني بالجائزة للمرة الأولى مع أرسنال منذ انضمامه في الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي.

وفاز زينيشينكو بالجائزة بعدما تفوق على إيدي نيكيتاه الذي أتي في المركز الثاني وجابرييل مارتينيلي صاحب المركز الثالث.

وخاض الأوكراني مباريات أرسنال في شهر يناير الثلاث في الدوري الإنجليزي ومباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

🥁 Presenting our January Player of the Month… 🥇 Oleksandr Zinchenko 🥈 Eddie Nketiah 🥉 Martin Odegaard Congratulations, Alex 🤩 — Arsenal (@Arsenal) February 8, 2023

وبشكل عام شارك زينشينكو مع أرسنال في 17 مباراة بجميع المسابقات، صنع خلالها هدفا وحيدا.

وانتقل زينشينكو إلى أرسنال صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي في صفقة قدرت بحسب التقارير 35 مليون يورو.

ويمتلك زينشينكو عقدا مع أرسنال مستمر حتى 2026.

ويعتلي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.