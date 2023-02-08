اختبر معلوماتك - هل تتذكر لقاء الأهلي وريال مدريد 2001 جيدا
الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 16:53
كتب : محمود صلاح
مباراة لا ينساها العديد من جماهير الأهلي والتي كانت ضد ريال مدريد.
فاليوم يتجدد اللقاء ولكن في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.
هل شاهدت مباراة 2001 أو تتذكر أحداثها؟
اختبر معلوماتك ونافس أصدقائك.
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