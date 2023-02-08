اختبر معلوماتك - هل تتذكر لقاء الأهلي وريال مدريد 2001 جيدا

مباراة لا ينساها العديد من جماهير الأهلي والتي كانت ضد ريال مدريد.

فاليوم يتجدد اللقاء ولكن في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

هل شاهدت مباراة 2001 أو تتذكر أحداثها؟

اختبر معلوماتك ونافس أصدقائك.

من هـــــــــــــــــنــــــــــــــا