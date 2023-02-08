المغرب يعلن موافقته على استضافة مباريات 3 منتخبات في تصفيات كأس أمم إفريقيا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 16:47

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم موافقته على خوض ثلاثة منتخبات لمبارياتهم على بالمغرب خلال شهر مارس.

وسيستضيف المغرب مباريات كل مباريات كل من بوركينا فاسو ضد توجو وغينيا بيساو ضد نيجيريا وجامبيا ضد مالي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية خلال شهر مارس في الجولة الرابعة من التصفيات.

الطلبات جاءت بسبب منع كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو جامبيا من اللعب داخل أرضهم بسبب عدم وجود ملاعب مطابقة لشروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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ويتصدر منتخب بوركينا فاسو المجموعة الثانية والتي تجمعه مع توجو إيستواتيني وكاب فيردي.

بينما يلعب منتخب جامبيا في المجموعة السابعة بجانب كل من مالي والكونغو وجامبيا ويحتل المركز الثالث.

ويقع منتخب غينيا بيساو في المجموعة الأولى بجانب كل من نيجيريا وسيراليون وساوتومي ويحتل المركز الثاني.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة في شهر يناير 2024 في دولة كوتديفورا.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب جامبيا غينيا بيساو بوركينا فاسو
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