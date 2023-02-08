لوريس يغيب عن توتنام لشهرين

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 14:23

كتب : FilGoal

صلاح يسجل في شباك لوريس - ليفربول أمام توتنام

سيغيب هوجو لوريس حارس توتنام لفترة طويلة عن صفوف ناديه بسبب الإصابة.

وذكرت جريدة تيليجراف أن لوريس سيغيب لفترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الركبة في لقاء مانشستر سيتي.

وأثبتت الفحوصات أن هوجو أصيب بأضرار في أربطة ركبته وسيحتاج الآن إلى فترة من التعافي.

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يأمل توتنام أن يتمكن لوريس من التعافي دون الحاجة إلى جراحة، لذلك سيستمر الفريق الطبي في فحصه بشكل دوري.

وأشارت التوقعات الأولية إلى أن لوريس قد يغيب عن بقية الموسم، لكن توتنام يأمل أن يتمكن الفرنسي من العودة في غضون شهرين على الأكثر.

قبل أيام، ذكر النادي أن مدربه أنطونيو كونتي سيغيب عن قيادة فريقه في المباريات المقبلة بسبب خضوعه لعملية جراحية.

وأفاد النادي الإنجليزي في بيان: "أصيب أنطونيو كونتي مؤخرًا بألم شديد في البطن".

وأضاف "بعد تشخيص إصابته بالتهاب المرارة، سيخضع كونتي لعملية جراحية لاستئصال المرارة يوم الأربعاء وسيعود بعد فترة نقاهة".

وأتم البيان "الجميع في النادي يتمنى لأنطونيو كل خير".

ويشرف كريستيان ستيليني مساعد كونتي على تدريب توتنام في غيابه.

من جهتها، ذكرت شبكة ذا أثليتك أن كونتي سيغيب عن توتنام لفترة تقترب من الشهرين.

وبذلك قد يغيب المدرب الإيطالي عن فريقه في 9 مباريات على الأقل بعد خضوعه للجراحة.

ويلعب توتنام مبارياته المقبلة ضد، ليستر سيتي ووست هام يونايتد وتشيلسي وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست وساوثامبتون في الدوري الإنجليزي وميلان مرتين في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل توتنام المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، بينما يلعب ضد ميلان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

هوجو لوريس توتنام
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