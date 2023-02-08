فان نيستلروي: جاكبو رفض نصيحتي واقتنع بما قاله فان دايك

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 13:33

كتب : FilGoal

رود فان نيستلروي

أوضح رود فان نيستلروي مدرب أيندهوفن أن لاعبه السابق كودي جاكبو جناح ليفربول الحالي كان يحلم باللعب لمانشستر يونايتد.

جاكبو انضم إلى ليفربول في بداية فترة الانتقالات الشتوية، ليزامل مواطنه فيرجيل فان دايك في صفوف الحمر.

وقال فان نيستلروي في تصريحات نشرتها جريدة دي تيليجراف الهولندية: "بقدر ما أعرف، كان جاكبو يحلم دائما باللعب لمانشستر يونايتد وكان يتحدث مع إريك تين هاج منذ أغسطس".

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وأضاف مهاجم يونايتد السابق "أردت أنا أيضا أن يلعب جاكبو مع يونايتد، لكن النادي لم يقدم عرضا له في يناير".

وأكمل "عندما سمعت عن اهتمام ليفربول به، ناقشت الأمر معه ونصحته بالانتظار حتى الصيف، لكن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول تحدث معه وأقنعه سريعا".

وتابع "مانشستر يونايتد فريق يؤمن دائما باللاعبين الشباب وهناك سيجد جاكبو حرية أكثر للتطور، خاصة عندما يكون هناك لاعبو خط وسط مثل برونو فرنانديز أو كاسيميرو في الفريق".

وأتم "ليفربول يعيش موسما سيئا وهذا له عواقب، سيتأثر جاكبو سلبيا بذلك".

لعب كودي جاكبو حتى الآن 6 مباريات مع ليفربول ولم يهز الشباك بعد.

بعد انتقاله لليفربول قال جاكبو في تصريحات نشرتها جريدة ميرور: "كان الأمر صعبا هذا الصيف، لقد كانت فترة عصيبة للغاية، حاولت أن أجد السلام النفسي، لكن ذلك كان صعبا".

وأضاف الهولندي "اعتقدت أنني سأنضم إلى مانشستر يونايتد، لكن في النهاية لم ينجح الأمر".

وأكمل "ليدز يونايتد طلب ضمي. إنه فريق جيد لكني سألت نفسي إذا كان يجب أن أنضم إليه حقا، وعندما يكون لديك الكثير من الشكوك فهذا ليس جيدا".

وتألق جاكبو البالغ من العمر 23 عاما مع منتخب هولندا في كأس العالم وقدم مستويات مميزة وسجل 3 أهداف.

ولعب كودي خلال النصف الأول من الموسم الجاري 34 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

جاكبو نشأ في أيندهوفن، وتدرج عبر المراحل السنية المختلفة قبل الظهور مع الفريق الأول في فبراير 2018.

شارك في 159 مباراة مع ناديه الهولندي في جميع المسابقات، وسجل 55 هدفا.

ولعب جاكبو 14 مباراة مع منتخب بلاده بعدما ظهر لأول مرة أمام مقدونيا الشمالية في يورو 2020.

كودي جاكبو ليفربول مانشستر يونايتد فيرجيل فان دايك رود فان نيستلروي
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