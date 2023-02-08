سالم الدوسري: لن نفرط في النهائي ونريد العودة بلقب كأس العالم للأندية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 00:26

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - الهلال - فلامنجو

بارك سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي لجماهير المملكة العربية على تأهل فريقه لنهائي كأس العالم للأندية 2022.

وتأهل الهلال بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المربع الذهبي.

وحاز الدوسري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل ثنائية وصنع آخر.

أخبار متعلقة:
رامون دياز: هذا سبب تصريحي بقدرة الهلال على التأهل لنهائي كأس العالم للأندية جابيجول: نتيجة مؤلمة.. ولم أتحدث مع الحكم فأشهر في وجهي بطاقة مكافأة مالية من وزارة الرياضة السعودية للاعبي الهلال بعد التأهل لنهائي كأس العالم للأندية قائد فلامنجو: تمكن الهلال من إيقاف خطورتنا.. ومن فرصتين سجلوا هدفين رئيس الهلال: لا نقبل بالوصافة بعد التأهل لنهائي مونديال الأندية

وكتب سالم الدوسري اسمه في تاريخ الكرة العربية بعد أن بات الهداف التاريخي للعرب في بطولتي كأس العالم للمنتخبات والأندية. (طالع التفاصيل)

وقال سالم الدوسري عبر SSC السعودية: "أبارك للشعب السعودي، جئنا لتمثيل السعودية كلها وهو أجمل تشريف وليس نادي الهلال فقط، وحصلنا على حقنا بأقدامنا، وهو أقل شيء نقدمه للجماهير السعودية".

وأردف "نادي الهلال يطمح للعب على الألقاب، ولم نأت للعب على المركز الثالث، ونعدهم إننا لن نفرط في النهائي ونريد العودة بالكأس".

وأتم "نعرف كيفية اللعب تحت الضغط، متعنا واستمتعنا وفزنا ووصلنا للنهائي".

وأصبح الهلال ثالث فريق عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي (2013) والعين الإماراتي (2018).

كما أصبح ثالث فريق آسيوي يتأهل للنهائي بعد كاشيما أنتلزر الياباني (2016) والعين (2019).

وأول فريق عربي وآسيوي يتأهل لنهائي المسابقة خارج قواعده، إذ تأهل السابقون أمام جماهيرهم للمباراة النهائية.

وأصبح فلامنجو سادس فريق من أمريكا الجنوبية يخسر مباراة المربع الذهبي ولا يخوض نهائي المسابقة بعد 2010 و2013 و2016 و2018 و2020.

وسيلتقي الهلال مع الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد والمقرر إقامتها غدا الأربعاء، بينما سيلعب فلامنجو على مباراة المركز الثالث مع الخاسر من تلك المباراة.

ولم ينس الزعيم.. وثأّر الهلال من خسارته أمام فلامنجو في نسخة 2019، وتأهل للنهائي لأول مرة، حينها خسر بنتيجة 3-1 ورد اليوم بنتيجة 3-2.

سالم الدوسري الهلال كأس العالم للأندية
نرشح لكم
عضو إدارة الأهلي: مشكلة تذاكر الأهلي ضد ريال مدريد في طريقها للحل رئيس الهلال: لا نقبل بالوصافة بعد التأهل لنهائي مونديال الأندية قائد فلامنجو: تمكن الهلال من إيقاف خطورتنا.. ومن فرصتين سجلوا هدفين مكافأة مالية من وزارة الرياضة السعودية للاعبي الهلال بعد التأهل لنهائي كأس العالم للأندية رامون دياز: هذا سبب تصريحي بقدرة الهلال على التأهل لنهائي كأس العالم للأندية جابيجول: نتيجة مؤلمة.. ولم أتحدث مع الحكم فأشهر في وجهي بطاقة الدوسري يعادل أبو تريكة ويصبح هداف العرب في كأس العالم للمنتخبات والأندية الزعيم لا ينسى.. الهلال ينتصر على فلامنجو ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2022
أخر الأخبار
سالم الدوسري: لن نفرط في النهائي ونريد العودة بلقب كأس العالم للأندية 13 دقيقة | كأس العالم للأندية
عضو إدارة الأهلي: مشكلة تذاكر الأهلي ضد ريال مدريد في طريقها للحل 14 دقيقة | كأس العالم للأندية
رئيس الهلال: لا نقبل بالوصافة بعد التأهل لنهائي مونديال الأندية 23 دقيقة | كأس العالم للأندية
قائد فلامنجو: تمكن الهلال من إيقاف خطورتنا.. ومن فرصتين سجلوا هدفين 33 دقيقة | كأس العالم للأندية
مكافأة مالية من وزارة الرياضة السعودية للاعبي الهلال بعد التأهل لنهائي كأس العالم للأندية 34 دقيقة | كأس العالم للأندية
رامون دياز: هذا سبب تصريحي بقدرة الهلال على التأهل لنهائي كأس العالم للأندية 34 دقيقة | كأس العالم للأندية
جابيجول: نتيجة مؤلمة.. ولم أتحدث مع الحكم فأشهر في وجهي بطاقة 45 دقيقة | كأس العالم للأندية
كوبي: بوسكيتس يتلقى عرضا خرافيا من السعودية 48 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز.. القنوات الناقلة