سالم الدوسري: لن نفرط في النهائي ونريد العودة بلقب كأس العالم للأندية

بارك سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي لجماهير المملكة العربية على تأهل فريقه لنهائي كأس العالم للأندية 2022.

وتأهل الهلال بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المربع الذهبي.

وحاز الدوسري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل ثنائية وصنع آخر.

وكتب سالم الدوسري اسمه في تاريخ الكرة العربية بعد أن بات الهداف التاريخي للعرب في بطولتي كأس العالم للمنتخبات والأندية. (طالع التفاصيل)

وقال سالم الدوسري عبر SSC السعودية: "أبارك للشعب السعودي، جئنا لتمثيل السعودية كلها وهو أجمل تشريف وليس نادي الهلال فقط، وحصلنا على حقنا بأقدامنا، وهو أقل شيء نقدمه للجماهير السعودية".

وأردف "نادي الهلال يطمح للعب على الألقاب، ولم نأت للعب على المركز الثالث، ونعدهم إننا لن نفرط في النهائي ونريد العودة بالكأس".

وأتم "نعرف كيفية اللعب تحت الضغط، متعنا واستمتعنا وفزنا ووصلنا للنهائي".

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وأصبح الهلال ثالث فريق عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي (2013) والعين الإماراتي (2018).

كما أصبح ثالث فريق آسيوي يتأهل للنهائي بعد كاشيما أنتلزر الياباني (2016) والعين (2019).

وأول فريق عربي وآسيوي يتأهل لنهائي المسابقة خارج قواعده، إذ تأهل السابقون أمام جماهيرهم للمباراة النهائية.

وأصبح فلامنجو سادس فريق من أمريكا الجنوبية يخسر مباراة المربع الذهبي ولا يخوض نهائي المسابقة بعد 2010 و2013 و2016 و2018 و2020.

وسيلتقي الهلال مع الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد والمقرر إقامتها غدا الأربعاء، بينما سيلعب فلامنجو على مباراة المركز الثالث مع الخاسر من تلك المباراة.

ولم ينس الزعيم.. وثأّر الهلال من خسارته أمام فلامنجو في نسخة 2019، وتأهل للنهائي لأول مرة، حينها خسر بنتيجة 3-1 ورد اليوم بنتيجة 3-2.