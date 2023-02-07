الدوسري يعادل أبو تريكة ويصبح هداف العرب في كأس العالم للمنتخبات والأندية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 23:21

كتب : محمد سمير

سالم الدوسري - الهلال - فلامنجو

كتب سالم الدوسري اسمه في تاريخ الكرة العربية بعد أن بات الهداف التاريخي للعرب في بطولتي كأس العالم للمنتخبات والأندية.

ونجح الدوسري في تسجيل هدفين في تأهل الهلال السعودي على حساب فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصعد الزعيم إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وينتظر الهلال المتأهل من فريقي الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية المقرر لها مساء السبت.

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ورفع سالم الدوسري رصيده إلى أربعة أهداف في كأس العالم للأندية، وكان النجم السعودي قد كتب اسمه رفقة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل وحسين الشحات بالتسجيل في ثلاث نسخ مختلفة.

وعادل الدوسري رقم محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المصري السابق بتسجيل أربعة أهداف في كأس العالم للأندية.

ويفصل الدوسري ثلاثة أهداف عن معادلة كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للبطولة.

ونجح الدوسري في تسجيل أربعة أهداف من ثماني مباريات خاضهم في كأس العالم للأندية.

أما أبو تريكة فنجح في تسجيل الأربعة أهداف خلال 11 مباراة خاضهم مع الأهلي في البطولة.

ويأتي خلف الثنائي الأكثر تهديفا على المستوى العربي في البطولة كل من حسين الشحات وحمدو الهوني وبغداد بونجاح بثلاثة أهداف لكل منهم.

وكان سالم الدوسري قد عادل الرقم التاريخي للعرب كأكثر مسجل للأهداف في كأس العالم للمنتخبات وذلك خلال النسخة الأخيرة التي أقيمت في ديسمبر الماضي في قطر.

ورفع الدوسري رصيده إلى ثلاثة أهداف بجانب كل من مواطنه سامي الجابر والتونسي وهبي الخزري.

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